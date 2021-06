Basta Sentir Deus: novo projeto musical autoral de Mariana Rios

Cantora e compositora dá continuidade à narrativa iniciada com seu livro autobiográfico, Basta Sentir

Em um momento de conexão com Deus e sua espiritualidade genuína, a cantora Mariana Rios lança seu novo projeto musical, intitulado de Basta Sentir Deus. O EP autoral apresenta hits como forma de oração, além de videoclipes que dão vida a cada composição.

“O projeto nasceu no dia 2 de abril, Sexta-feira Santa. Nesse dia eu não estava muito bem, com uma sensação de que estava absorvendo todas as questões que o mundo está passando e vivendo nesse momento. Então, às 5:30 da manhã, sentei no piano e compus 4 músicas. Todas elas para Deus.”, conta Mariana.

O nome do EP faz homenagem ao seu livro autobiográfico Basta Sentir, lançado no final de 2020, e que já é recorde de vendas nas plataformas digitais. “Acredito que esse EP seja um dos mais verdadeiros em relação a sentimento, palavras, melodia. Por isso ele é uma continuação do meu livro que conta minha história de vida.”, complementa.

Com lançamento no dia 18 de junho, o álbum, produzido pela KZA Produções por Bórquez, foi criado em torno das 4 músicas compostas e escritas pela Mari, além de um videoclipe para cada uma, com produção do Guilherme Nabhan. O clipe do primeiro single – “Tudo que eu te peço Deus”, será lançado no mesmo dia da estreia do EP. Os clipes das outras composições – “Não questione Deus”, “Aquarela” e “Basta sentir”, serão lançados ao longo dos próximos meses.

“Como artista, transito por vários universos que me trazem muita felicidade. E em todos eles Deus está comigo! E no meu dia a dia não é diferente. Eu sinto a presença Dele o tempo todo. Por isso, nesse momento principalmente que estamos vivendo, eu mais do que nunca preciso cantar pra Ele. Apenas isso.”, finaliza Mariana.

O EP estará disponível, a partir do dia 18 de junho, em todas as plataformas digitais.

Spotify: www.spoti.fi/3cS7Hoi

Youtube: www.youtube.com/MarianaRiosOficial

Instagram: www.instagram.com/marianarios/

