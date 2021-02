Belagrícola repassa mais de meio milhão ao H.C de Londrina

O valor repassado é resultado das doações da empresa e de produtores em 2020

Na 20ª edição do Belasafra, evento realizado entre os dias 26 e 29 de janeiro pela empresa e em formato 100% virtual, a Belagrícola entregou oficialmente um cheque no valor de R$ 170.858,38 à coordenadora da captação de recursos e voluntariados do Hospital do Câncer de Londrina (HCL), Iracema Fabian e ao gerente de marketing da instituição, Fábio Maneiro.

O valor do cheque foi levantado na campanha “Saca Solidária” da safra de inverno de 2020 e complementou o total de R$ 543.823,38 reais repassados pela Belagrícola e mais de 300 produtores rurais ao HCL no ano passado, resultado do Belasafra 2020, eventos Drive in, Bela Mais e da “Saca Solidária” – safra de verão.

“Além da importância desta ajuda, o exemplo é uma referência positiva, que passa para outras empresas confiança e a necessidade de ajudarem”, disse Iracema Fabian e complementou que o hospital não conseguiria atender o mesmo número de pessoas que atende sem a ajuda e envolvimento da comunidade. O HCL tem em atendimento em torno de 47 mil pessoas das regiões Norte e Noroeste do Paraná.

Pelo projeto “Saca Solidária” da Belagrícola, o produtor rural pode doar o valor de uma ou mais sacas da produção da safra de verão ou inverno e o valor doado pelo produtor ao HCL, a Belagrícola dobra. No Belasafra 2021, o presidente do Conselho e fundador da empresa João Colofatti lançou a campanha de 2021 fazendo um apelo para que todos participem ”contribuindo com este hospital, que tanto faz pela saúde de milhares de paranaenses”.

Andrea Monclar/Asimp