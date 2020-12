Beleza e simpatia faz de Alyne Oliveira uma potencial influencer em 2020

Aos 27 anos de idade a beldade é referência na moda e outros projetos.

Uma linda mulher vem chamando a atenção por onde passa, estamos falando de Alyne Oliveira, aos 27 anos de idade a moça vem conquistando muito espaço artisticamente falando. Sendo uma das referências de lojas de vestuário e acessórios, ela é muito disputada para estampar diversos catálogos de fotos. Mas não é só nos editoriais que Alyne chama a atenção, existe um início de profissionalização de carreira que está indo muito bem, devido seu importante crescimento nas redes sociais, principalmente no Instagram onde sua conta @alynelyy já ultrapassa mais de 10 mil seguidores.

Quando perguntada se considera se uma influencer ela é direta “De um certo modo sim, eu gosto quando alguém me pergunta sobre alguma postagem ou faz algum pedido de conselho, sinto meu trabalho reconhecido” afirma. Com 1,73 de altura, já chama a atenção por natureza e para completar desde os 20 anos de idade ela vem cuidado do corpo com muito treino e dietas.

Existe já com a beldade também um convite para um possível desfile no carnaval no ano que vem, caso seja confirmado o evento e que faz da moça só animação. Morando um tempo já em

São Paulo, Alyne também declara seu amor pela cidade e afirma que muita coisa vem ainda por aí!

