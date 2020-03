Beleza Pro Business adia o evento para julho

A medida se deve ao respeito e preocupação com a saúde dos expositores, participantes, público e funcionários da feira com relação à pandemia do COVID-19

Sob a orientação do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo e devido ao respeito e preocupação com a saúde dos expositores, participantes, público em geral e funcionários da feira Beleza Pro Business, informamos o adiamento do evento que aconteceria no início de abril (4, 5 e 06/04), no Pavilhão do Anhembi.

Devido a previsão dos infectologistas de que em 4 meses a situação relacionada ao COVID-19 estará controlada, o evento já tem nova data para acontecer: 25, 26 e 27 de julho.

"Agradecemos a compreensão de todos e pedimos desculpas pelo transtorno, pois nesse momento, o posicionamento da Beleza Pro Business é resguardar a todos os envolvidos com a feira", Dennis Aleksander, Diretor Executivo Beleza Pro Business.

Renato Cipriano/Asimp