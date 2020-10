Belo movimenta a web e lança música inédita nesta sexta-feira

Single está disponível em todos os aplicativos de música

Carinhosamente chamado de “O Rei das Multidões”, o cantor Belo mostrou que é possível se renovar, e durante a pandemia vivida pelo mundo, apresentou diversos lançamentos, entre coisas inéditas e regravações.

Hoje, dia 2 de outubro, um dos principais representantes do pagode desde os anos 90, lança junto com a GRShows, a música “É o Que Eu Mereço”, que já está disponível em todos os aplicativos de música e no YouTube em lyric vídeo.

"Eu sou bem agitado, e essa coisa de ter que ficar em casa me trouxe uma vontade enorme de apresentar coisas novas pro meu público. E acho que consegui mostrar que sempre é preciso e possível renovar.Espero que gostem da minha nova música, foi tudo feito com muito carinho." - declara o cantor

Composição de Vini Show e Benicio Neto, a música romântica traz Belo de volta às suas origens, e marca um momento de muitas conquistas para o cantor, que além de se reinventar com novos projetos, é um dos nomes mais cotados para os novos formatos de shows, esgotando ingressos por onde tem passado.

Atualmente Belo tem mais de 400 milhões de views em seu canal do YouTube e quase 2 milhões de ouvintes mensais nos aplicativos de música.

Heloísa Garcia/Asimp