BFF Girls preparam festa online para o dia 10

Transmissão acontece às 18h no YouTube

O grupo teen, febre do momento, formado por Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro, fará a primeira live em seu canal oficial do YouTube, nesta quarta-feira (10), às 18h.

Hits como "Fica", “Eu Shippo” e "Meu Crush", não ficarão de fora desta festa, que será regada de muita música boa e coreografias que prometem agitar o telespectador de casa.

“Essa vai ser a nossa primeira live oficial e não poderíamos estar mais ansiosas! Preparamos uma estética super intimista e acústica e com covers novos que vão ser exibidos em primeira mão” - diz Giulia

Elas são totalmente diferentes e possuem interesses distintos, mas fazem a girlband nacional BFF Girls ser um sucesso! Enquanto Giulia se intitula geek e traz o estilo mais alternativo para o trio, Laura se inspira em divas internacionais e sonha conhecer o mundo, já Bia é a sonhadora romântica.

Sucesso no YouTube, as BFF's já ultrapassam a marca de 252 milhões de views na plataforma, e mais de 66 mil ouvintes mensais no Spotify. Além do sucesso na música, o trio é referência nas telonas também, já no primeiro bimestre de 2020 as BFF Girl's chegaram aos cinemas com o filme "O Melhor Verão Das Nossas Vidas", onde mostra as integrantes em vivendo altas aventuras para conseguir entrar em um festival de música.

“Estou tão feliz e ansiosa pra quarta! Já estamos ensaiando e preparando tudo para que seja uma experiência maravilhosa para todos. Esperamos vocês na nossa live quarta-feira, vai ser especial.” - convida Laura Castro

Com a paralisação dos shows por conta da pandemia mundial, as três garantem que os fãs vão se divertir em algumas horas de música.

“É incrível pensar que os fãs de todo o Brasil, vão poder assistir a um show nosso de uma só vez. Só lembrando que estamos tomando todos os cuidados necessários para que tudo de certinho!! Estamos muitos felizes em poder realizar isso de forma tão linda.” - finaliza Bia Torres

Asimp/BFF Girls