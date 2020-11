Bruna Zanardo é anunciada como uma das candidatas ao Miss Brasil Supranational 2020

O concurso representa a volta da modelo aos concursos de beleza

A modelo e Miss Bruna Zanardo foi anunciada nesta sexta-feira (30) como uma das participantes do Miss Brasil Supranational 2020. Veterana em concursos de beleza, Bruna representou o país no Miss Terra 2016, onde conquistou o título de Miss Earth Fire 2016, e Miss Beleza Internacional 2017.

O Miss Brasil Supranational 2020 acontecerá em Brasília, entre os dias 25 e 29 de novembro, com a final no sábado, dia 28. As participantes ficarão confinadas por quatro dias enquanto passam pelas etapas eliminatórias.

Para se preparar para o concurso, a modelo está fazendo aulas e intensificou seu treino na academia. “Faço aulas de inglês três vezes por semana, além de fonoaudióloga e oratória”, conta. Além disso, ressalta que a parte de comunicação é muito importante. “(a miss) Não é só uma mulher bonita; um corpo bonito. É uma mulher que tem um conteúdo diferenciado e que saiba se expressar muito bem”, acrescenta.

Três anos depois do seu último concurso, Bruna está com boas expectativas para o evento. “Acho que o meu diferencial é a bagagem e experiência que tenho. Me sinto mais preparada e mais completa para representar o Brasil em um concurso internacional”, afirma.

Durante as etapas, as candidatas participarão por entrevistas e três desfiles pré-gravados, sendo eles: Top Model (abertura), Moda Praia e Moda Noite. A vencedora representará o país na versão global do concurso, o Miss Supranational.

Bruna contará com o apoio e torcida de seu público que a acompanha desde seu primeiro concurso. “Minha relação com meu público sempre foi a melhor possível. Hoje mesmo recebi uma mensagem carinhosa de um fã que me viu na rua. Ele disse: “Bruna, você é gente como a gente, né? Fico muito feliz de ver que você é tudo isso que transmite e fala nas redes”. Fico muito feliz quando recebo esse tipo de mensagem, porque entendo que sou importante na vida das pessoas” finaliza.

Thiago Martins/Asimp