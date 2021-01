Campanha Árvore Solidária arrecada 128 toneladas de alimentos

O ano de 2020 encerrou com mais uma meta alcançada e ultrapassada pela Sicredi União PR/SP: a campanha Árvore Solidária, que começou com a expectativa de arrecadar 100 toneladas de alimentos, fechou com 128 toneladas de arroz, feijão, farinha, açúcar, leite, alimentos em conserva, panetones, entre outros. As doações foram destinadas a 220 entidades e beneficiaram cinco mil famílias.

A campanha envolveu as 110 agências da cooperativa de crédito, localizadas no Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste Paulista. Em 2020, foi realizada a décima edição da Árvore Solidária, com foco no combate à fome. “O projeto é gratificante. Envolvemos os colaboradores e associados e doamos o equivalente a mais de 8,5 mil cestas básicas, que são destinadas a pessoas de baixa renda ou que perderam a renda durante a pandemia”, destaca o presidente, Wellington Ferreira.

Com a campanha, a Sicredi União, além de ajudar a comunidade, dá sua contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do Pacto Global, do qual é signatária. Entre os ODS está a meta do Brasil erradicar a fome até 2030.