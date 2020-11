Campanha ‘Árvore Solidária’ chega a sua 10ª edição

Ação da Sicredi União PR/SP mobilizará as 110 agências no Paraná e São Paulo e arrecadará alimentos para dezenas de entidades assistenciais nas áreas de atuação da cooperativa

Pelo décimo ano, a Sicredi União PR/SP irá realizar sua tradicional campanha ‘Árvore Solidária’, uma das principais iniciativas da instituição financeira cooperativa durante a época natalina e que vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas (ONU) ao qual é signatária.

Em 2020, a campanha que recolhe e doa toneladas de alimentos no Natal mobilizará suas 110 agências para angariar itens que ajudarão entidades assistenciais presentes nos municípios das quatro regiões de atuação da Sicredi União - Norte e Noroeste do Paraná e Centro e Centro Leste Paulista.

O lançamento da campanha aconteceu com os colaboradores no dia 13 de novembro e neste ano o foco será no combate a fome. Para tanto, a ação vai recolher gêneros alimentícios não perecíveis até o dia 11 de dezembro. Em seguida, as agências terão até o dia 18 para realizar as entregas às entidades beneficiadas.

A campanha ‘Árvore Solidária’ ainda compõe o ambiente natalino das agências, contribuindo com a decoração do espaço ao se empilhar os mantimentos recebidos em forma de pinheiro.

Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a meta do Brasil, até 2030, é erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular as mais necessitadas e em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças e idosos, produzir alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano.

"Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável são compromissos dos ODS e a Sicredi, que é signatária desse movimento, se dispõe a contribuir com a construção de um mundo mais pacífico, justo e sustentável”, afirmou Rogério Machado, diretor executivo da Sicredi União PR/SP.

Benê Bianchi/Asimp