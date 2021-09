Campanha da rede Super Muffato com L-founders of loyalty, vão contribuir para a distribuição de 100 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas e ONGs nacionais

· Facas e outros utensílios da renomada marca suíça SIGG podem ser adquiridos com até 98% de desconto, entre 6 de setembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, nas 49 lojas da rede de supermercados líder do Paraná.

· Ao aceitarem os selinhos de desconto no caixa, os participantes da campanha vão contribuir para a distribuição de 100 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas e ONGs nacionais.

A promoção dos "Selinhos de Descontos Incríveis" está de volta nas 49 lojas de supermercados da rede Super Muffato, no Paraná e interior de São Paulo. Fruto da parceria entre o Grupo Muffato e a L-founders of loyalty – empresa holandesa especializada em soluções de fidelidade para o varejo, a campanha oferece aos clientes ClubeFato (programa de relacionamento da rede Muffato) a possibilidade de resgatar os 10 produtos exclusivos da renomada marca suíça SIGG. São seis facas profissionais produzidas em aço inoxidável, tesoura de cozinha, afiador de facas, um elegante bloco magnético para as facas, que se destaca pelo design moderno e inovador, e a grande novidade: uma tábua para descongelar carnes. As facas são produzidas com aço japonês da mais alta qualidade e endurecidas com gelo, processo que traz mais firmeza ao corte e aumenta a resistência à corrosão.

Fidelidade com propósito

Além de adquirirem produtos sofisticados e de qualidade, os clientes vão contribuir com o novo conceito de fidelidade com propósito, trazido pela L-founders of loyalty em primeira mão com a rede Super Muffato, que consiste em atrelar causas sociais e ambientais à mecânica com os famosos selinhos de desconto. Neste caso, ao aceitarem os selinhos no caixa, os clientes automaticamente contribuem com a distribuição de 100 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas e ONGs nacionais.

"Os selinhos foram uma febre porque permitiram acesso a produtos únicos de forma divertida. Ou seja: faziam seu dinheiro valer mais. Agora, o impacto cresce: com os selinhos, o consumidor também contribui para uma causa social. O dinheiro dele não só vale mais, como faz a diferença para quem mais precisa", afirma Beatriz Ramos, CEO da L-founders of loyalty e pioneira pela "febre dos selinhos" no mercado brasileiro."É uma grande honra poder lançar este novo modelo em parceria com a rede Super Muffato", completa a executiva.

Para o consumidor é simples e intuitivo

Para trocar os selinhos pelos elegantes produtos da SIGG, basta que o cliente leve a cartela preenchida com os selinhos de desconto no caixa da loja física, que fará a validação e registro da compra com o respectivo desconto – que pode chegar até 98%. Depois, é só ir ao balcão de atendimento para receber o produto e levá-lo para casa no mesmo dia. "Uma mecânica fácil de entender é o segredo para o sucesso da campanha, a simplicidade e o aspecto lúdico dos selinhos ganham o consumidor mesmo antes dele realizar a compra do produto com desconto", avalia Beatriz.

Para adquirir a tradicional Faca do Chef, de valor de mercado estimado em R$ 399,99, serão necessários juntar 100 selinhos de desconto e o pagamento de só R$ 4,99; ou 35 selinhos pagando R$ 59,99. Já o bloco magnético para as facas, de valor R$ 499,99, pode ser resgatado com 35 selinhos de desconto e o pagamento de R$ 69,99.

O período para acumular os selinhos e comprar os produtos com desconto vai de 6 de setembro a 26 de dezembro deste ano. Do dia 27 de dezembro de 2021 até 9 de janeiro de 2022, não haverá distribuição de selos, mas os consumidores ainda poderão trocar suas cartelas preenchidas e fazer a compra com desconto dos produtos da marca SIGG.

A promoção é válida exclusivamente para os clientes ClubeFato nas lojas Super Muffato, no aplicativo (opção Loja Delivery) e pelo site www.delivery.supermuffato.com.br. Caso o cliente não seja cadastrado no programa de fidelidade, poderá se tornar um cliente ClubeFato gratuitamente, se for maior de idade e com domicílio no país. Clientes do Paraguai e Argentina também podem participar, caso estejam inscritos no programa de relacionamento com cadastro realizado nas lojas de Foz do Iguaçu/PR. Mas, atenção: compras feitas pelo site www.supermuffato.com.br não darão direito aos selos de desconto.

O cliente ClubeFato que tiver interesse em participar da promoção no formato digital deve baixar o aplicativo Super Muffato e clicar no banner da campanha. Assim, passará a receber automaticamente os selos de desconto na sua cartela digital.

