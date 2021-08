Campanha de Agasalho realiza arrecadação em drive-thru no sábado (21)

Estarão abertas as três unidades do Sesc (Centro, Norte e Cadeião), onde a população poderá doar roupas, calçados, cobertores e outros donativos

A Campanha do Agasalho “Onde há calor, há mais vida” realiza, neste sábado (21), das 8h às 18h, uma ação de arrecadação em drive-thru (sem sair do carro), nas três unidades do Sesc em Londrina (Centro, Norte e Cadeião). A população poderá doar roupas, calçados, cobertores e outros donativos, que posteriormente serão repassados para entidades socioassistenciais da cidade.

Os produtos doados devem estar em bom estado de conservação e armazenados, preferencialmente, em sacolas plásticas. Após a doação, é feita uma triagem dos itens, os quais ficarão em um período de quarentena, a fim de prevenir o risco de transmissão do novo coronavírus.

Estima-se que 50 entidades socioassistenciais de Londrina sejam beneficiadas pela iniciativa, entre elas o Clube das Mães Unidas, Casa do Caminho, Associação Água Pura, Casa Acolhedora, Legião da Boa Vontade (LBV), Instituto Vicentinos do Brasil, Instituto Cultural Arte Brasil, entre outras.

Esta será a última ação da 13ª edição da Campanha do Agasalho, que se encerra no dia 27 de agosto. A iniciativa é realizada pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em conjunto com o Instituto GRPCOM e RPC, e tem apoio da Prefeitura de Londrina.

A campanha conta com dois pontos de arrecadação em prédios do município: na sede administrativa da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635) e na Fundação de Esportes de Londrina (Rua Gomes Carneiro, 315). A Câmara Municipal de Londrina também participa, na Rua Governador Parigot de Souza, 145.

A iniciativa acontece em todo o estado do Paraná e já arrecadou mais de 805.663 peças de roupas, calçados e cobertores. No site https://www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho/onde-doar/ é possível obter os endereços de todos os pontos de arrecadação.

Confira as unidades do Sesc que participarão do drive-thru neste sábado:

Sesc Londrina Centro: Rua Fernando de Noronha, 264

Sesc Londrina Norte: Avenida Saul Elkind, 1.555

Sesc Cadeião: Rua Sergipe, 52

