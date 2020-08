Campanha do agasalho arrecada mais de 8.900 peças

Instituto A.Yoshii realizou campanha entre os meses de junho e julho em Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas

"Compromisso com o desenvolvimento da sociedade" é um dos objetivos do Instituto A.Yoshii, entidade do Grupo A.Yoshii voltada à responsabilidade social. Durante os meses de junho e julho, a instituição promoveu uma campanha do agasalho nas cidades de Londrina, Maringá e Curitiba, no Paraná, e em Campinas, no interior de São Paulo, que juntas arrecadaram 8.979 itens.

Entre as peças arrecadadas estão roupas, cobertores, travesseiros, casacos, sapatos, roupas de cama e de banho, limpas e em bom estado. A presidente do Instituto A.Yoshii, Simoni Bianchi, conta que os números superaram as expectativas. “Vimos que tanto os colaboradores da A.Yoshii quanto a sociedade estão cada vez mais engajados para participarem de ações sociais. As campanhas do agasalho são de grande importância, uma vez que a preocupação com pessoas em situação de vulnerabilidade social aumenta quando as temperaturas estão mais baixas”, explica.

Ao todo, oito instituições sociais receberam as doações: Lar Bom Samaritano, Associação Ministério de Missões e Adoração Londrina (MMA), Mutirão da Larica, Cáritas e Nuselon em Londrina; Lar Preservação da Vida em Maringá; Fundação da Ação Social (FAS) em Curitiba; e Sociedade Educativa do Trabalho e Assistência (SETA) em Campinas.