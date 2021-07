Campanha do Agasalho intensifica doações em Londrina neste sábado (17)

Doações serão recebidas no sistema de drive-thru nas unidades do Sesc Londrina Centro, das 9h às 16h, e Londrina Norte, das 9h às 17h

A 13ª edição da Campanha do Agasalho do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, do Instituto GRPCOM e da RPC realiza um mutirão de arrecadações neste sábado (17), em diversas cidades do estado. O objetivo é intensificar as doações e ajudar mais paranaenses a se protegerem das baixas temperaturas típicas do inverno.

Em Londrina, as doações serão recebidas no sistema de drive-thru nas unidades do Sesc Londrina Centro (Rua Fernando de Noronha, 264), das 9h às 16h, e do Sesc Londrina Norte (Av. Saul Elkind, 1555), das 9h às 17h, com segurança e comodidade.

Podem ser doados itens de vestuário, calçados e cobertores novos ou usados – em boas condições de uso. Para garantir o cuidado com a saúde e minimizar a propagação da Covid-19 são tomadas todas as medidas de segurança e higiene. As doações passarão por um período de quarentena para então serem separadas e destinadas para instituições sociais.

Sobre a campanha

Iniciada em 24 de maio, a 13ª edição da Campanha do Agasalho – Onde há calor, há mais vida já arrecadou 409.950 peças de roupas, calçados e cobertores, beneficiando 67.234 paranaenses assistidos por 204 instituições sociais.

As doações encerram-se no dia 27 de agosto. Os postos de arrecadação estão localizados em todas as unidades do Sesc PR, do Senac PR, em condomínios filiados ao Secovi-PR, além de empresas do comércio de bens, serviços e turismo parceiras.

Também são parceiros da iniciativa os sindicatos empresariais do comércio filiados à Fecomércio PR e as Câmaras da Mulher Gestora e Empreendedora de Negócios e Exército Brasileiro. A 13ª edição recebe o apoio das rádios 98FM e Mundo Livre FM, além dos jornais Tribuna e Gazeta do Povo e a CCR RodoNorte.

Mais informações pelo site www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho ou pelo telefone 0800 643 6346.

Asimp/Sesc