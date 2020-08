Campanha do Agasalho terá Dia D para intensificar arrecadações no estado

Neste sábado, 29 de agosto, as unidades de serviço do Sesc PR estarão abertas para receber as doações no sistema de drive thru

Devido à frente fria que assola o Paraná nos últimos dias, o Sesc PR, a RPC e o Instituto GRPCOM realizarão no sábado (29), uma ação para intensificar a arrecadação de peças de roupas, cobertores e calçados para a 12ª edição da Campanha do Agasalho. O Dia D contará com a participação das unidades do Sesc PR, que estarão de portas abertas, das 9h às 17h, para receber as doações no sistema de drive thru, garantindo a segurança de quem irá até o local exercer sua solidariedade, doando para a campanha, sem sair de seu veículo.

Além disso, o Exército Brasileiro, grande parceiro da iniciativa, mobilizará suas corporações e, junto com o Sesc PR, passarão por bairros (ver relação abaixo) de 14 municípios do estado, buscando as doações nas residências. Os condomínios conveniados ao Secovi-PR e as empresas do comércio de bens, serviços e turismo, que possuem postos de coleta da campanha, também podem contribuir com a ação, estimulando moradores e clientes a fazerem suas doações na data ou até o dia 31 de agosto, quando encerra a campanha.

“Será uma ação de arrecadação simultânea que acontecerá em todo o estado. O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR aproveita o Dia D para mobilizar seus parceiros e apoiadores da Campanha do Agasalho, para auxiliarem na divulgação dessa grande ação, com o objetivo de ajudar a quem mais precisa”, completa a diretora de Educação, Cultura e Ação Social do Sesc PR, Maristela Massaro Carrara Bruneri. Segundo ela, essa lista também inclui os sindicatos empresariais do comércio filiados e as Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, além das rádios MundoLivre FM e 98 FM, e dos jornais Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná.

Confira abaixo as unidades do Sesc PR participantes do Dia D:

Apucarana;

Caiobá (Matinhos);

Campo Mourão;

Cascavel;

Cornélio Procópio;

Foz do Iguaçu;

Francisco Beltrão;

Guarapuava;

Ivaiporã;

Jacarezinho;

Marechal Cândido Rondon;

Maringá;

Medianeira;

Palmas;

Paranaguá;

Paranavaí;

Pato Branco;

Rio Negro;

Santo Antônio da Platina;

São José dos Pinhais;

Toledo;

Umuarama;

União da Vitória;

Unidades de Ponta Grossa (Estação Saudade e Ponta Grossa);

Unidades de Curitiba (Água Verde, Educação Infantil, Esquina, Portão),

Unidades de Londrina (Londrina Cadeião Cultural, Londrina Centro e Londrina Norte).

Curitiba:

Bairro Pinheirinho (Ação conjunta das Unidades Sesc Portão, Água Verde e Paço da Liberdade).

Bairro Boqueirão (Ação conjunta das Unidades Esquina, Sesc São José dos Pinhais e Educação Infantil).

Apucarana:

Bairros: Afonso Camargo e João Paulo.

Campo Mourão:

Bairros: Jardim Araucária

Foz do Iguaçu:

Bairros: Jardim Ipe I, II e III, Jardim Jasmin, Jardim Petrópolis, Jardim Laranjeiras.

Jacarezinho:

Bairros: Nova Alcântara, Nova Jacarezinho, Morada do Sol e Pompeia 2 e 3.

Londrina:

(Ação conjuntas das Unidades Londrina Cadeião Cultural, Londrina Centro e Londrina Norte)

Bairros: Jardim San Fernando, Jardim San Isidro, Cambezinho, Califórnia, Pequena Londres e Jardim Vale Verde.

Maringá:

Bairros: Jardim Alvorada, Jardim Imperial e Parque Res. Cidade Nova.

Medianeira:

Bairros: Centro, Belo Horizonte, Condá, Parque Independência, Itaipu, Jardim Irene, Nazaré, Ipê, Jardim Florido, Florença.

Palmas:

Bairros Divino, Centro, Aeroporto, Santuário, Caldeiras e Alto da Glória.

Paranavaí:

Bairro: Jardim São Jorge

Pato Branco:

Bairros: Centro, Bortot, Fraron, La Sale, Parque do Som, Industrial, Parzianello, Bancários, Pinheiros, Jardim Primavera, São Luiz, São Francisco, Novo Horizonte, Pinheirinho, Alvorada, Morumbi.

Ponta Grossa:

(Ação conjunta das Unidades Ponta Grossa e Estação Saudade)

Bairros: Uvaranas, Jardim Carvalho, Oficinas, Nova Rússia e Santa Paula.

Santo Antônio da Platina:

Bairros: Centro, São Francisco, Egéa e Vila São José.

União da Vitória:

Bairros: Navegantes, Ponte Nova, São Bernardo, São Barilio Magno e Centro.