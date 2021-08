Campanha OAB-Londrina contra a fome prossegue em agosto

A Campanha OAB-Londrina contra a Fome realizada pela OAB-Londrina desde o mês de junho prossegue até o final de agosto, organizada pelo Núcleo Jovem.

Toda semana, a entidade, por meio dos advogados engajados na campanha, faz entregas dos alimentos e itens de higiene a comunidades carentes. No entanto, alguns itens estão em falta, como arroz, farinha de trigo, pasta de dente e sabão em barra. Também há pouca quantidade de sabonete, fubá e açúcar.

A comissão, coordenada pela advogada Camilla Machado, pede a doação, especialmente, desses itens em falta para que os kits possam ser entregues completos. As doações podem ser feitas na sede da OAB-Londrina (R. Parigot de Souza, 311) e também na sede histórica (Rua Prof. João Cândido, 344, edifício Tuparandi, 4º andar).

Lembrando que tem mais um drive thru – o terceiro da campanha – no próximo dia 14 de agosto, das 10 às 16 horas, no estacionamento da sede, na Rua Parigot de Souza, 311.