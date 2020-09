Campanha "Doar Faz Bem" beneficia 13 entidades com itens de higiene pessoal e de limpeza

Ação do Instituto A.Yoshii arrecadou mais de 7.500 produtos que foram entregues a instituições sociais em 10 cidades

Idealizada pelo Instituto A.Yoshii, braço social do Grupo A.Yoshii, a campanha “Doar Faz Bem” aconteceu em agosto e arrecadou mais de 7.500 itens de higiene pessoal e de limpeza, que foram entregues para 13 instituições que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversas regiões do País.

A campanha interna do Instituto A.Yoshii aconteceu por meio de doações de colaboradores das unidades de atuação do Grupo, contemplando também as obras de incorporação e de empreita. No total, a arrecadação ocorreu em 27 pontos de coleta distribuídos em 10 cidades.

Para a presidente do Instituto A.Yoshii, Simoni Bianchi, o momento é de união e empatia. “Diversas entidades sofrem com a escassez de produtos de higiene pessoal e limpeza - problema que aumentou durante a pandemia. Por isso, motivamos nossos colaboradores a participarem da campanha para ajudar ONGs que desenvolvem um trabalho sério em regiões onde também atuamos. O nosso principal objetivo foi impactar positivamente as comunidades locais e ajudar quem mais precisa”, afirma.

As doações foram entregues a entidades sociais do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo: Guarda Mirim e Bom Samaritano, de Londrina (PR); Instituto Isis Bruder e Lar Preservação a Vida, de Maringá (PR); Fundação da Ação Social (FAS), de Curitiba (PR); Associação Canaã e Projeção, de Guarapuava (PR); Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência (SETA), de Campinas (SP); Corrente do Bem, de Presidente Prudente (SP); Lar de Idosos, de Macatuba (SP); Programa Acolhe Mais Mãe Piedade, de Lençóis Paulista (SP); Pequena Casa da Criança, de Porto Alegre (RS); e Comunidade Terapêutica Caminho do Sol, de Três Barras (SC).