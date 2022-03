Campanha União Solidária encerra ciclo 2021 impactando 770 mil vidas

A campanha União Solidária, realizada pelo Instituto CoopConecta, com apoio do Instituto Cocamar e da cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP, encerrou o ciclo 2021 com a entrega de prêmios na região norte do Paraná, na última segunda-feira (14 de março) e com números expressivos. Realizada nas regiões de atuação da Sicredi União PR/SP – Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste Paulista –a campanha arrecadou R$ 3.460.000,00 – só nos 22 municípios da região norte do Paraná, foram cerca de R$ 1,6 milhão -, atendeu a projetos de mais de 570 entidades; e impactou 774.630 vidas atendidas pelas entidades participantes.

A campanha consiste na venda de cupons pelas entidades que cadastram seus projetos. Os compradores concorreram a prêmios mensais (Iphones, patinetes, bicicletas elétricas, TVs e notebooks) e aos prêmios finais (carros e motos) adquiridos pela cooperativa de crédito e pela cooperativa do agro, a Cocamar. Toda a administração da campanha é feita pelos institutos, sem qualquer custo para as entidades, que ficam com o valor integral da venda dos cupons e também concorrem a prêmios: nos sorteios mensais, a entidade que vende o cupom premiado ganha R$ 3 mil; e as que vendem o cupom premiado do sorteio final, ganham uma moto ou R$ 5 mil.

“Sozinhos, não conseguiríamos atender tantos projetos e impactar a vida de tanta gente. Por meio dessa campanha, que vem sendo realizada desde 2018 e que aprimoramos ano a ano, estamos ampliando o número de entidades e de pessoas atendidas”, comemora o diretor-executivo da Sicredi União PR/SP, Rogério Machado, presente à cerimônia de entrega dos prêmios finais, ocorrida no Buffet Laguna, em Cambé.

O superintendente de Relação com o Cooperado da Cocamar, Leandro Cezar Teixeira, também presente à cerimônia de entrega dos prêmios, destacou a importância da campanha União Solidária. “Esse trabalho, para nós da Cocamar, é muito importante porque é a essência do cooperativismo, se movimentando por uma causa nobre e que impacta milhares de pessoas. É um compromisso do cooperativismofazer a diferença na sociedade onde está inserido”, enalteceu.

Além de atender às entidades, a União Solidária tem, na avaliação de Rogério Machado, um objetivo maior. “Acredito que o fator principal dessa campanha seja engajar as pessoas para o bem. Todos compram os cupons para ajudar a uma entidade. Ganhar o prêmio é uma consequência”, observa.

E foi justamente isso que aconteceu com a ganhadora do carro Fiat Argo na Regional Norte da cooperativa. Auxiliar de serviços gerais na prefeitura de Cambé, Célia Maria da Silva de Oliveira comprou dois cupons para ajudar a entidade Missão Casa Verde, gerenciada por seu irmão Márcio Eduardo da Silva. “Tenho muito orgulho do trabalho dele. Tudo que ele faz eu apoio porque não tenho a coragem de fazer o trabalho que ele faz”, conta ela, que não dirige e vai vender o carro para fazer reformas urgentes em sua casa. “Esse prêmio foi um presente de Deus”.

O irmão criou o projeto Missão Casa Verde para abrigar pessoas em risco social, como moradores em situação de rua e usuários de drogas. Antes de fundar a Casa Verde, chegou a abrigar 18 pessoas em sua própria casa. Ele cadastrou um projeto na campanha com o objetivo de adquirir uma moto, que seria usada para percorrer o comércio em busca de notas do programa estadual Nota Paraná doadas a entidades.

A sorte bateu duplamente na porta da Missão Casa Verde. Como foi a entidade que vendeu o cupom premiado, o projeto de Márcio ganhou uma moto, como consta na regra da campanha. O dinheiro arrecadado com a venda dos cupons, cerca de R$ 5 mil, terão outro destino nobre: concluir o projeto de instalação de uma padaria, onde serão ministrados cursos de panificação e confeitaria, ofertando uma oportunidade profissional para os que ele atende na Missão Casa Verde e também para a comunidade.

Ganhadores da campanha União Solidária 2021 – Norte do Paraná

Ganhadora dos Fiat Argo

Célia Maria da Silva de Oliveira, de Londrina/PR

Entidade vendedora: Missão Casa Verde, que ganhou uma moto

Ganhadores das motocicletas

Vinícius O. Sousa, de Londrina/PR

Entidade vendedora: Paróquia São Vicente de Paulo, que ganhou R$ 5 mil

Maristela A. de Siqueira, de Carlópolis/PR

Entidade vendedora: Apae de Carlópolis, que também ganhou R$ 5 mil

Lançamento da campanha 2022

Na mesma cerimônia de entrega das premiações, em Cambé, o diretor-executivo Rogério Machado fez o lançamento da campanha 2022. Segundo ele, foram feitos alguns aprimoramentos para facilitar o cadastro dos cupons vendidos, e também adequações na premiação.

“Notamos que os ganhadores se impressionaram mais com os iPhones. Portanto, todos os prêmios mensais serão esses”, comenta ele. As entidades já poderão iniciar o cadastro de seus projetos no dia 20 de março.

Também estiveram presentes à cerimônia o secretário de Governo da Prefeitura de Londrina, Alex Canziani, representando o prefeito Marcelo Belinati; João Sadao, gerente de Cooperativismo da Cocamar; o presidente do Lions LD6, Claudenil Custódio, entidade que também apoia a campanha; a gerente Regional da Sicredi União PR/SP Carla Sonoda; gerentes e colaboradores da Sicredi União.