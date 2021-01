Canto Escondido vai ao ar neste domingo

Em sua última edição, Festival reúne música londrinense e marca a estreia solo de Carolina Sanches

Vai ao ar neste domingo, 24, pelo YouTube, mais uma edição do Festival Canto Escondido. Com patrocínio do Promic, o Festival tem apresentado shows on-line desde setembro, e chega agora à sua última edição. A partir das 15h, se apresentam ao vivo os londrinenses Carolina Sanches, Souza e De Um Filho, De Um Cego. Além dos shows, no intervalo, o Canto Escondido também exibe clipes de artistas da cidade.

“Depois de uma pausa para o final do ano, a gente traz para o público essa última apresentação do Canto. É ótimo poder ver trabalhos de qualidade e, especialmente, poder trazer essa estreia, essa primeira apresentação da Carolina Sanches”, comenta Gabriel Souza, diretor do Canto Escondido. A cantora e compositora Carolina Sanches, conhecida pelos vocais do Caburé Canela e também por seu trabalho como artista visual, lançou em 2020 os primeiros singles do disco “Curva de Rio”, que será apresentado pela primeira vez nesse domingo.

Além de Carolina Sanches, o próprio Souza apresenta as suas composições na programação do domingo e, por fim, a banda “De um filho, de um cego”, que se destacou recentemente no Festival Barbada, também se apresenta e encerra toda a programação do Festival.

“O projeto, entretanto, vai seguir. E no primeiro semestre do ano vamos distribuir vídeos individuais de todas as bandas, podcast com entrevista, além de um EP de registro do meu trabalho musical”, adianta Souza. Ao final de todo processo, o canto escondido terá promovido, 9 shows, 7 vídeos, 7 podcasts e um EP físico, que será distribuído gratuitamente para o público.

O trabalho completo do festival Canto Escondido pode ser conferido pelo instagram (instagram.com/cantoescondidofestival_). E para acompanhar a transmissão dos shows nesse domingo, o público deve acessar a página da Espaço Nave no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCQNRf1YyutgU0lCC1zwAtGg) , a partir das 15h. O Canto Escondido tem patrocínio do Promic e é transmitido pela RubroLab.