Cantor Daniel e apresentadora Claudia Tenório comemoram reapresentação de live solidária

Ela viajou de São Paulo até Brotas, cidade natal do sertanejo, para comandar o show direto da casa dele

"Foi tão linda, que a gente quer mais." Com essa frase em destaque, Daniel tem chamado a atenção de fãs e seguidores para a reprise da live da Rede Vida de Televisão em prol do Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo, referência mundial em oncologia. "Você pode rever os melhores momentos, neste sábado, 20h30, na Rede Vida. Faça a sua doação", lembrou o cantor na legenda de uma imagem no Instagram.

Sob o comando de Claudia Tenório, que está à frente do programa "Vida Melhor", que vai ao ar de segunda a sexta, às 12h30, pela emissora católica, o show do sertanejo teve de tudo um pouco: emoção, alegria, solidariedade e vários sucessos, como "Declaração de Amor", "Você Não Vai Me Encontrar", "Tocando em Frente", "Casava de Novo" e "Estou Apaixonado", que foram alternados com mensagens positivas, momentos de fé e esperança, homenagens musicais e lembranças da época em que Daniel formava dupla com João Paulo.

"Vai ser maravilhoso reviver esse momento", avaliou a apresentadora, que, no sábado passado, já havia comemorado o sucesso e a repercussão positiva do projeto. "Hoje é uma daquelas noites que vou demorar para pegar no sono. Estou feliz e emocionada. Foi um espetáculo de fraternidade. Live linda, feita com amor! Obrigada, Daniel, pela honra de estar a seu lado. Obrigada, Rede Vida, pela oportunidade de fazer parte dessa história! Equipe incrível, competente, alto-astral, tranquila, muito obrigada. Deus conosco." Então, não esqueça: fique em casa e seja solidário!