Cantor Nahim quer entrar no BBB e coloca Boninho contra parede, “Tem coragem?”

Os famosos estão enlouquecidos para entrar no Big Brother Brasil 22. Nahim, um dos artistas com bastante experiência em reality show contou em uma Live no instagram do Tv Fama com a repórter Lisa Gomes que está focado para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

O cantor garante que está em ótima forma, “Gostaria de entrar no Big Brother, seria bom, eu lá junto com aquela molecada toda, já passei dos 60 mas tenho gás ainda pra tudo”, diz.

Sem papas na língua, o dono do hit ‘Dá Seu Coração’ coloca Boninho contra parede, “Alô Boninho tem coragem de colocar o Nahim lá? Gostaria de fazer, sou resistente, pode parecer que não, topo tudo, qualquer coisa comigo tá valendo, consigo fazer qualquer prova’, garante o ex-fazendeiro.

Assista a entrevista: https://www.instagram.com/tv/CSH7pkdFNg4/?utm_source=ig_web_copy_link

Lipa Comunicação - Assessoria de Imprensa