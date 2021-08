Cantor Nahim revela contato com discos voadores,  “Já vi e estava totalmente sóbrio”

O cantor Nahim afirmou já ter visto discos voadores. O caso aconteceu há 40 anos atrás, mas o dono do hit ‘Dá Coração’ lembrou com detalhes em uma live no instagram do Tv Fama com a repórter Lisa Gomes sobre a experiência com os objetos extraterrestres.

Nahim citou o momento que avistou as supostas naves, “Acredito, já vi e estava totalmente sóbrio, estava no Rio Grande do Sul que eu tinha uma namorada lá, numa cidade pequena e de repente um alvoroço, isso já era umas 7 da noite, o céu limpo, limpinho e estrelado e de repente todo mundo olhando e tinha uma bola laranja há uns 10 km de distância no ar, andando devagar e atrás dela umas 5 pequenininhas e eu fiquei olhando. Caramba! Não tinha uma nuvem no céu e toda cidade vendo aquilo”, disse o cantor.

O cantor afirma ter visto apenas a nave, ETs ele não teve contato, “Não e gostaria, mas a nave eu vi e lembro como se fosse hoje. Pensem bem, seria até um egoísmo da nossa parte o universo inteiro, e só nós?”, diz.

Assista a entrevista completa:

https://www.instagram.com/tv/CSH7pkdFNg4/?utm_source=ig_web_copy_link

Lipa Comunicação - Assessoria de Imprensa