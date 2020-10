Cantor produz seu próprio reality show e expõe verdades do mundo do sertanejo

Um dos novos talentos do sertanejo, Gutto Soares resolveu mostrar tudo o que acontece nos bastidores da música. O Cantor de apenas 22 anos de idade criou seu próprio reality show e não mediu esforços para falar e mostrar algumas verdades que acontecem com ele e tantos outros artistas da música.

O ‘Por trás das câmeras’ já está no ar com algumas cenas, “Por enquanto as primeiras imagens estão tranquilas, mas não vou esconder nada! Muita gente acha que não existem discussões sobre escolha de repertório e até mesmo sobre o processo criativo de uma turnê, vocês não tem noção do que é viver nesse mundo e por isso faço questão de mostrar cada detalhe” revela o dono do hit ‘Gabriela’.

Até mesmo a relação do cantor com a família será mostrada no que já apelidaram de ‘BBB sertanejo’ e ele se diverte, “Meus amigos e minha família também participarão do reality, sou muito carinhoso com meus parentes e ao mesmo tempo inquieto, dou um pouco de trabalho pra minha mãe em relação a esse meu jeito de ser, quero tudo pra ontem, é muito amor envolvido, daí começam algumas desavenças que também serão mostradas no reality” entrega.

Eliana Barbosa, mãe de Gutto Soares revela que tentou fugir do projeto do filho por ser extremamente tímida, “Não tive como escapar, mas como sou dos bastidores e luto pelo sucesso do meu filho, vou ter que aparecer de todo jeito, até puxando a orelha dele para comer direitinho, porque se deixar só se alimenta de música” diverte-se.

