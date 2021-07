Cantora baiana é o destaque da vez em projeto musical

Me Grava lança mais uma voz

O destaque do mês de julho do projeto Me Grava da Salon Line foi a cantora Késia Souza, 21 anos, que trouxe ainda mais ritmo e swing para o projeto. A cantora é a quinta voz a fazer parte do projeto que tem o intuito de dar visibilidade às novas cantoras.

Késia já tem uma carreira e é muito conhecida na cidade natal, Porto Seguro, onde se apresenta nos bares e restaurantes, além disso, ela já fez parte do programa de calouros do apresentador Raul Gil no SBT, mesmo programa que revelou a cantora e atriz Maísa, “Canto desde os 3 anos de idade na igreja e minha primeira apresentação foi em um concurso infantil lá ganhei o primeiro lugar. Mas a influência musical vem desde sempre, meus pais são músicos e meu avô também era, eles foram meus principais incentivadores para seguir a carreira musical. Hoje a música é a expressão da minha alma”, afirma.

A canção Amante de Ex, gravada exclusivamente para o projeto é de autoria própria e traz o ritmo da sertaneja, “A minha música fala de empoderamento, quero incentivar todos que ouvirem a seguirem em frente. Mandar para o passado, relacionamentos abusivos”, comenta.

Segundo Késia a música é muito mais que técnica, “Eu respiro música, quando eu canto com a alma ela me alivia. Se eu não cantar e não fazer as pessoas sentirem o que estou querendo passar, sem elas prestarem atenção em mim, não foi certo. A música nos dá felicidade e sem ela o que seria da gente? Não é só sobre técnica, é mostrar o sentimento e a verdade”.

O projeto tem parceria com o grande nome da cena musical, Max de Castro, que tem o papel de produzir e dirigir o clipe das novas vozes reveladas “Um dos pontos mais bacanas do Me Grava é a liberdade de passear por todos os gêneros e estilos. A música da Késia faz muito sentido nisso, faz parte do que buscamos e da diversidade brasileira. A Késia tem uma segurança e experiência que chamou a atenção de todos, com uma atitude segura, original e focada”.

Para o idealizador do Me Grava e diretor criativo, Alexandre Manisck a nova voz do Me Grava é uma explosão de alegria, “Késia é uma voz e uma pessoa radiante. E sua música não poderia ser diferente. Uma canção que vai agradar e fazer todo mundo dançar. E que vem mostrar que realmente o projeto busca talentos de diferentes universos musicais e não um formato para atender apenas um propósito. Me grava é um projeto democrático e aqui o que vale é o talento, carisma e a boa música, coisas que a Késia tem de sobra”.

Todos os meses a marca escolherá uma voz pela #MeGravaSalonLine nas redes sociais, que terá a oportunidade de ser dirigida e produzida por Max de Castro. O clipe pode ser conferido no Youtube da Salon Line e a música no streaming Spotify. A Késia integra o time junto com as outras quatro cantoras já lançadas, Cacau Galvão, A Vitória, Babie e Simone Brown.

Salon Line

A Salon Line é uma marca 100% brasileira que está presente no mercado de beleza e cosméticos capilares desde 1995. São mais de 400 produtos distribuídos em 16 linhas, com foco em recuperação, tratamento, coloração, transformação, progressivas e hidratação do cabelo - dos crespos aos lisos - sejam eles naturais ou com química. A marca apoia que cada pessoa busque sua própria beleza e quer estar lado a lado de seus clientes nesta descoberta. Seu posicionamento é “Transforme-se em você”: um dos principais pilares da Salon Line que incentiva as pessoas a assumirem sua identidade e aparência sem medo de julgamentos. Isso possibilitou que a marca fosse a quinta empresa mais lembrada pelos consumidores quando se trata de empoderamento feminino, segundo estudo da MindMiners. Também apoia bandeiras como diversidade, liberdade, amor-próprio, além da desconstrução de padrões de beleza. Fazem parte do vasto portfólio as linhas #todecacho, Meu Liso, Maria Natureza, S.O.S Cachos e os elétricos Salon Line Pro e Universe, com secadores, pranchas, máquinas de corte, modeladores e escovas. A Salon Line conquistou o prêmio Atendimento de Ouro em 2018, pela Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente, e o Prêmio Atualidade Cosmética, em 2016, que é consagrado como o “Oscar da Beleza” na América Latina. Além disso, a marca tem uma forte base de interações nas redes sociais, em 2019 a Salon Line conquistou o posto de uma das empresas que mais tiveram interações no Facebook, segundo levantamento da Social Bakers.

Max De Castro

Este carioca, quase paulistano, se interessou por música ainda na infância e foi influenciado por seu pai, o genial Wilson Simonal, o primeiro popstar negro do Brasil. No final da década de 1990, participou do projeto Artistas Reunidos, ao lado de seu irmão, Wilson Simoninha, de Jair Oliveira, Luciana Mello, Daniel Carlomagno e Pedro Mariano. Este projeto rendeu um disco e apresentações em festivais internacionais de música. Em 2000, Max de Castro lançou o seu primeiro álbum solo, Samba Raro, festejado pela crítica especializada e por artistas já consagrados como Jorge Ben Jor e Ed Motta. O disco, produzido, tocado e arranjado apenas por ele, apresentava uma mistura moderna de música eletrônica, soul, samba e bossa nova e lhe rendeu o prêmio de Artista Revelação, da Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA. Neste mesmo ano, Max foi considerado pela revista Time - uma das publicações mais respeitadas do mundo - como "O talento musical mais original surgido no Brasil nas últimas três décadas". Após a boa repercussão internacional de seu trabalho, Max tem tocado regularmente fora do país. No ano seguinte, Max de Castro produziu músicas para Frejat, Paula Lima, Kid Abelha, Leandro Lehart e Tom Zé e criou remixes para Ed Motta, Fernanda Porto e o grupo americano Wax Poetic, com a participação da cantora americana Norah Jones.