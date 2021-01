Cantora e Atriz londrinense, Simone Mazzer abre atemporada de Viva Elis com show on-line

A cantora e atriz londrinense Simone Mazzer, radicada no Rio de Janeiro há 22 anos, vai abrir a temporada 2021 do Projeto ”Viva Elis” com um show no dia 31 de janeiro(domingo), às 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.OProjeto Viva Elis foicriado em 1992,pelo Bar Valentino,para homenagear a inesquecível cantora Elis Regina, e tornou-se um sucesso na cidade, atraindo centenas de fãs e se transformando numa das grandes atrações da cena cultural de Londrina.

O show será realizado com o duo Ant-Art, formado pelos instrumentistas Antonio Fischer-Band e Arthur Martau,que acompanham Simone Mazzer há alguns anos – além da participação de Marco Scolari. Por causa da pandemia, cada músico estará em um local diferente: Arthur Martau vai estar em seu home studio, no Rio de Janeiro; Antonio Fischer-Band em São Paulo; Simone Mazzer e Marco Scolari estarão no PlugueEstúdio em Londrina, comandado por JulioAnizelli, seguindo todos os protocolos de segurança; e o diretor de imagem, Thiago Sacramento, fará a transmissão de sua ilha de edição, no Rio de Janeiro.

“O Viva Elis foi uma proposta feita para o grupo Chaminé Batom em 1992. O show foi uma grande experiência de estudo e performance, algo muito importante para mim”,relembra Simone Mazzer. “O Valentino é um bar que tenho profundo respeito, carinho, onde comecei minha vida artística. Trago tantas lembranças boas, de tantos shows apresentados no bar. Nesta edição, a ideia foi de oferecer o show para o Valentino em um formato novo, remoto e ao vivo pelo meu canal do Youtube, onde uniremos, além da música, outras linguagens como o audiovisual e textos”.

Durante a apresentação, não vão faltar os eternos sucessos que consagraram a artista. “Do repertório, teremos ‘Black isBeautiful’, ‘As aparências enganam’, ‘Maria Rosa’, ‘Corsário’ e outras pérolas. Vai ser muito gostoso e estou muito feliz em fazer isso. Estou há quase um ano sem palco, com exceção do The Voice, onde tive o privilégio de poder encarar um palco, ainda que sem plateia presente, mas com milhões de pessoas assistindo”,conta Mazzer.

Para assistir ao show, o público poderá adquirir o ingresso pelo site https://www.sympla.com.br/live-com-simone-mazzer-e-ant-art---viva-elis__1097402, pelo valor de R$ 30,00.

Tradição do Valentino

O Projeto Viva Elis teve início há 29 anos,no antigo Bar Valentino, em seu endereço original, na Rua Jorge Velho. No palco, a banda londrinense Chaminé Batom apresentava um repertório de clássicos da eterna Elis Regina. O projeto foi idealizado por Valdomiro Chammé, proprietário do bar, e seguiu nas mãos do Chaminé por mais dez edições. A partir daí, a cidade pôde contemplar muitos artistas locais desfilando um extenso repertório ao longo desses anos.

“O Viva Elis foi uma encomenda pra janeiro de 1992, quando completariam 10 anos da morte da Elis Regina.Ao longo do tempo, o evento teve vários nomes, como Homenagem à Elis, Lembra Elis e finalmente Viva Elis, a partir de janeiro de 2002”,recordaWaldomiro Chammé. “A Simone e o Chaminé fizeram pelo menos três anos seguidos do Viva Elis, depois vieram outros convidados, o número de noites foi ampliado pra quatro. Logo virou tradição do Valentino os shows do Viva Elis, sempre em janeiro, sem interrupção nestes 29 anos.”

Por causa da pandemia, esse ano o projeto teve que ser adaptado, com o primeiro show sendo on-line.“Este será o 30º evento (29º ano). O público sempre aguarda e recebe com carinho estes lindas noites musicais, que são parte do calendário cultural da cidade. A Simone Mazzer é seu maior símbolo. Neste ano, após a vacina e assim que não haja restrição de acesso ao público, faremos os quatro eventos presenciais da Edição 30”, conclui Chammé. Para os outros shows, ainda sem datas definidas, os artistas confirmados são Miriam Hosokawa, Luiza Braga, Liliana Accorsi e Rodrigo Munhoz e convidados.