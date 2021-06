Cantora lança  seu primeiro EP "Phases" com 5 (cinco) faixas inéditas

Consciente de sua potência e de seu espaço, DaGrace surge no cenário Trap , Hip Hop trazendo as batidas, o ritmo e a voz envolvente que só uma menina prodígio, como ela mesma diz em suas canções, realmente poderia criar. Aos 5 anos começou a construir suas raízes musicais cantando nos corais dos cultos acompanhada de seu pai, em Camarões. E foi em 2010, ao chegar no Brasil, que a artista começou a ramificar sua história na música e se inseriu na cena Trap levando consigo referências que conheceu em São Paulo. Após lançar seu primeiro trabalho, o “All Dark Mob”, DaGrace não parou mais. Junto ao artista DFideliz, protagonizou o clipe, feito em Miami, da música “Batom”, que explodiu em todas as plataformas musicais somando mais de 20 milhões de players. O sucesso da parceria foi tão grande que os dois se juntaram novamente na música “Essa noite eu bebi amor” embalando playlists de Flow Romance. Parafraseando um trecho de sua música de trabalho, DaGrace é realmente requisitada em qualquer time e somou mais um hit em seu caminho cantando com MC Derek a música “Sexy & Fashion” e junto com Thiaguinho MT, Oik e TH a música “Morrão”. Agora, o foco está voltado para a sua carreira solo e no seu novo trabalho, o EP Phases, que chega para envolver e marcar a presença de uma mulher versátil e de potência, tornando-se com certeza mais um sucesso na sua trajetória musical.

