Cantora londrinense lança clipe gravado no abandonado campus da UEL

Loro Bardot, conhecida por cantar a abertura da série "Assédio", da Rede Globo, em 2019, e seu parceiro musical, Martim Schurmann, acabam de lançar o EP "Sessões de Quarentena", que traz seis músicas totalmente feitas (gravadas e mixadas) durante o isolamento social.

Inspirada em artistas como Billie Eilish e Jacob Collier, Loro aproveitou esse período para tirar sons autênticos de sua vivência em casa e transformar a sua realidade em filmes sonoros para fora do confinamento.

A artista saiu de São Paulo e veio para Londrina no início da pandemia e se apaixonou pelo campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina), decidindo gravar o clipe da música "Wrong" - segunda faixa do disco - nos campos de soja que oferecem uma visão mágica do sol poente, cenário único de Londrina.

O clipe tem direção de câmera assinado por Geh Silva, fotógrafa londrinense.

Você pode conferir o trabalho da dupla em todas as plataformas de streaming e assistir ao clipe de estreia no YouTube, no dia 09/07, no canal da artista."