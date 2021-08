Cantora Sarajane é atração do “Sábado com Maria”

Padre Antonio Maria e Daniela Espíndola apresentam neste sábado (14/08), às 15h, um programa musical eclético, com os ritmos do axé e da música popular brasileira até as canções religiosas. O “Sábado com Maria”, exibido ao vivo na TV Aparecida, receberá a cantora Sarajane, que vai falar sobre a trajetória de vida, carreira e mostrar seus sucessos musicais, bem como o cantor católico Jô D'Melo.

Considerada a mãe do ritmo axé music, Sarajane tem 40 anos de carreira, que incluem suas participações como cantora de trio elétrico. Seu grande sucesso foi a música “A Roda”.

Sarajane nasceu em Salvador. Pesquisadora e estudiosa de ritmos afro-latinos, a artista é pioneira do estilo axé music, junto com Carlinhos Brown, Tonho Matéria, entre outros grandes nomes. O primeiro trio elétrico no qual cantou no carnaval de Salvador foi o Tapajós, aos 14 anos. Mas foi no trio "Novos Bárbaros", que Sarajane estourou na Bahia, aos 17 anos. A partir daí ganhou espaço nas emissoras de tevê e ganhou contrato em gravadora.

Em janeiro de 2020, Sarajane lançou seu CD “Liquidificação”, com diversas participações especiais, entre elas: Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Claudia Leitte. Atualmente, pela gravadora Universal Music, a artista trabalha no relançamento de todos os seus discos de carreira nas plataformas digitais.

E o programa também recebe no palco da TV Aparecida o cantor e compositor católico, Jô D'Melo. Natural de São José dos Campos, no Vale Paraíba (SP), ele serve no ministério da música há mais de 20 anos e tem em seu repertório, as canções: "Ele vive em nós", "Sopro de Deus" e "Cuidas de mim", em parceria com Nazaré Araújo.

