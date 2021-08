Cantora sertaneja Fernanda Vegas se forma em Direito: "Mais um sonho realizado!"

Ela é talentosa, linda e agora se tornou uma mulher formada. Estamos falando da cantora sertaneja Fernanda Vegas que agora é uma mulher formada, pois a beldade revelou por meio do seu Instagram @fernandavegasoficial, que completou um curso superior em Direito.

Na publicação nas redes sociais, Fernanda Vegas aparece posando para as fotos de beca e com o diploma nas mãos com muito orgulho desse feito, além de exibir um sorriso maravilhoso. “E sim, o impossível é questão de opinião", disse na legenda da postagem.

Fernanda Vegas ainda desejou que seu exemplo influencie jovens, crianças, homens e mulheres. "A educação é o caminho". A cantora de 22 anos lançará em setembro o segundo álbum de sua carreira, intitulado "O Tempo é Agora".