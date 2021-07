Cantora Sertaneja Paula Falcão é acusada de gordofobia contra influenciadora famosa

A cantora Paula Falcão foi alvo de duras críticas da web no último final e semana. A sertaneja foi acusada de gordofobia por conta de um comentário nas redes sociais onde ela levantava uma enquete sobre o vestido da influenciadora digital Camila Loures no programa Mega Senha da Redetv.

A enquete causou surpresa a sertaneja, “Acho que não tá bacana hein? Estão dizendo que eu julguei a menina, pela menina ser gorda e acima do peso, e sinceramente não achei ela gorda, em nenhum momento coloquei isso aqui. Na enquete eu apenas perguntei: “Esse vestido ficou bom nela?” Não ficou! Por que não ficou? Ela quis passar uma imagem elegante e ao mesmo tempo sensual, só que o vestido estava nitidamente desconfortável, estava levantando, o programa inteiro ela ficou abaixando o vestido, naquela parte do lado, da coxa e não ficou legal. Em nenhum momento falei que a menina era gorda ou não, não julgo as pessoas por elas serem gordas ou magras, eu não vejo isso. Jamais! Apenas coloquei sobre o vestido dela, que não ficou legal”, explicou.

Vale lembrar que Paula Falcão é formada em moda e sempre posta dicas de moda nas redes sociais. Ela fez questão de publicar nos stories uma das críticas que recebeu por conta do seu comentário e ainda contou que o marido, o empresário Alexandre Zalcman também foi xingado, “Porque você é gordofóbica Paula? Não vi nada de mal ela usar este vestido só porque você não gostou não significa que ficou feio. Para de debochar das pessoas isso é mais feio”, escreveu a seguidora.

Assista: https://www.instagram.com/tv/CQ8zRvHBGHM/?utm_source=ig_web_copy_link