Cantora Sienna grava clipe de seu novo trabalho em São Paulo

Regada ao raggaeton, a canção “De Bem Com a Vida” é a nova aposta da jovem

No último dia 11, em um estúdio, em São Paulo, Sienna provou que mesmo com o distanciamento social é possível seguir, com todo gás, sua nova fase. A cantora e atriz, que lançou recentemente “Faça o Bem”, já prepara seu novo single, “De Bem Com a Vida”, que chega com um audiovisual de tirar o fôlego. Cores vibrantes, balé e um olhar que diz: “estou preparada”, está é uma prévia do videoclipe que estará disponível no mês de Agosto, em todas as plataformas digitais.

Nesta nova música uma energia positiva irá envolver os fãs, com ritmo dançante, as variáveis exploradas são diversas, desde o raggaeton ao pop, reforçando ao mercado o amadurecimento da adolescente, que já vibra em uma frequência diferenciada.

“Estou muito feliz, me sinto livre, apesar da minha pouca idade, é libertador dar este passo rumo ao que sempre foi o meu foco, a música. Tenho certeza que meus fãs vão amar tudo que estamos preparando, com tanto carinho, mal posso esperar para contar todas as novidades.”, declara Sienna.

Quem assina a direção do clipe é Lucas Romor, responsável por cases de sucesso como “Me Solta”, do cantor Nego do Borel.

Isabella Otero/Asimp