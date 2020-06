Cantoras de Laranjeiras do Sul fazem live solidária neste sábado (20)

Objetivo da apresentação é arrecadar itens de limpeza e higiene para doação

Neste sábado (20/06), às 18h, as cantoras Grasi & Sabrina de Laranjeiras do Sul (PR) farão uma live solidária. A dupla formada em 2012 ficou conhecida na região pelos seus covers disponibilizados no Youtube. A apresentação será transmitida no canal e página do Facebook Grasieli Rode.

O show on-line tem como objetivo arrecadar itens de higiene e limpeza para doação à casa de repouso São Francisco Xavier. A apresentação tem o apoio do Centro Universitário Internacional Uninter que também doará R$ 200 em produtos, além de disponibilizar um kit da instituição para sorteio durante a live. ‘‘Apoiamos as meninas porque sabemos de seu potencial e da importância da causa nesse momento delicado em que vivemos’’, diz Nilton Batista, gestor do polo Uninter de Laranjeiras do Sul (PR).

O polo também será um dos pontos de arrecadação das doações. A cada produto de higiene ou limpeza doado, a pessoa recebe um livro em troca.

Doe itens de higiene e limpeza no polo Uninter - R. Cap. Antônio Joaquim de Camargo, 1110 - Sala 1106 - Centro

Lorena Oliva Ramos/Asimp