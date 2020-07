Carla Prata pode ser alçada ao posto de apresentadora oficial das lives de Gutto Soares

Primeira opção em meio a outras sugestões de nomes para comandar a live solidária "Oi Pra Lua", do cantor Gutto Soares, Carla Prata chamou a atenção pela elegância e simpatia. Com uma pegada "made in roça", a apresentação ao pôr do sol, que aconteceu neste sábado, dia 4 de julho, em Ibiaí, no norte de Minas Gerais, durou cerca de cinco horas e contou com mais de 273 mil pessoas conectadas. A ex-bailarina do Faustão e ex-participante do reality show "A Fazenda 8", da RecordTV, que está à frente do programa "RedeTV! Plus — Festival de Prêmios", da RedeTV!, apareceu sorridente ao lado do sertanejo e dançando ao som de "Gabriela" e "Coração no 150", dois de seus grandes hits. Ao agradecê-lo pela oportunidade, Carla mencionou a recepção calorosa que recebeu de toda a equipe e o parabenizou pelo show. "Gratidão por tudo", respondeu ele. Por fim, e não menos importante, já há quem defenda a ideia de oficializá-la no posto de apresentadora. Agora, resta aguardar os desdobramentos.

Vanessa Haddad/Asimp