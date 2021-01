Caroline Ferrari usa as redes sociais para pedir apoio ao Amazonas

Participante do miss Amazonas também é formada em direito.

Infelizmente o Brasil se aproxima de quase 1 ano desde o primeiro caso do novo coronavírus, nesse período alguns estados tem passado momentos bem críticos, entre eles podemos destacar o estado do Amazonas.

Nascida e criada em Manaus Caroline Ferrari tem aproveitado sua grande quantidade de seguidores para se manifestar e pedir ajuda utilizando sua conta no Instagram. Atualmente o @ferrarizada já conta com mais de 120 mil seguidores, que acompanham a rotina e o dia dia da bela de olhos claros e 1,70 de altura. “A responsabilidade nesse momento é muito grande em meu estado, eu tento usar as redes para tentar mostrar para as pessoas, a necessidade de se cuidar e também ajudar ao próximo”.

Já passando pelo período da pandemia já que temos uma vacina que já começa a imunizar a nação, Carol afirma que sairemos disso com uma grande lição, e que pretende profissionalizar mais sua carreira após o período de pandemia. Alguns projetos artísticos já estão na mesa da gata, que deve decidir em breve oque fazer, já que ela conta hoje com assessoria profissional e quer alavancar cada vez mais sua carreira. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade.

inovadayassessoria@gmail.com