César Menotti e Fabiano lançam clipe de "Andar de cima"

Dupla lança clipe com participação de blogueiro

O single “Andar de Cima”, dos irmãos César Menotti e Fabiano, ganha um clipe inédito, estrelado pelo blogueiro Renato Sertanejeiro. Nos últimos meses a dupla ganhou ainda mais destaque com as lives, lançamento de um projeto e a faixa gospel "Tá chorando por quê?". "Andar de cima", foi lançada no início de 2020, está disponível em todas as plataformas digitais e agora, o clipe será disponibilizado no canal oficial no YouTube.

A canção se juntou a coleção de hits da dupla, graças ao refrão fácil e a letra num tom bem humorado, "A cada ui ui ui que você faz, meu coração responde ai ai ai. A pancada no teto, mas foi na minha consciência que doeu. A saudade se repete, poderia ser eu" , vale ressaltar que bom humor e simpatia é uma das características mais marcantes de César Menotti e Fabiano, sem contar que talento têm de sobra.

Recentemente lançaram o projeto "Só as antigas", extraído de uma live. Os Menottis são referência quando o assunto é clássico sertanejo, não só pelo timbre de Fabiano, mas também pelo enorme conhecimento de César Menotti que é um verdadeiro estudioso da música sertaneja, além de ser um violeiro de primeira qualidade.

Willian Lopes/Asimp