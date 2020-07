“Cheguei no meu limite” revela apresentadora Flávia Noronha sobre crise no casamento

Flávia Noronha e Alexandre Abraham estão juntos há 11 anos e da união nasceu Nina, hoje com 5 anos de idade. A apresentadora do Tv Fama sempre foi muito discreta com sua vida pessoal , tanto que já foi convidada para posar nua algumas vezes e não aceitou. Um dos motivos seria o ciúmes do marido.

Em entrevista ao Canal Lisa, Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes, a morena fez algumas revelações e deixou escapar que quase separou do marido este mês, “Ele tem muito ciúmes, a gente já brigou bastante e quase separamos esse mês, cheguei a procurar advogado e tudo” revela.

O motivo maior seria uma obra em casa que afetou o lado amoroso do casal, “Estávamos separando por causa de reformas , estresse da quarentena, por desgaste do casamento, mas o motivo maior foi por causa dessa reforma e eu tenho preguiça de DR, cheguei no meu limite” desabafa.

E reconheceu que errou bastante, “A gente tá se amando tanto agora, no nosso caso existe muito amor, a gente se ama e estávamos nos perdendo. Ele foi muito fofo, tomou a atitude de não deixar isso acontecer e vi o quanto maridão e homem que eu tenho, que me ama e a gente tem que valorizar isso, nossa família. Eu estava errada e só estava enxergando o lado negativo.

Flávia Noronha foi além e revelou que vire e mexe envia nudes para o marido só para dar aquela apimentada na relação, “Eu e meu marido a gente faz entre quatro paredes, eu acho bonito e quase sempre a gente manda nudes um pro outro” diz.

Ainda na entrevista Lisa Gomes pergunta se Flávia aceitaria um trisal “A gente tem muita intimidade de poder fazer coisas que só vocês aceitam um com o outro e brincadeiras e outras coisas mais, mas ainda não chegamos nesse nível, sou meia quadradona, não sei qual seria minha reação se eu visse ele com alguém e também não sei qual seria a reação dele eu com outro”.

Assista entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=fyNREYZaewc