Claudia Leitte agita o domingo na tela da Band. Foto: Divulgação/Facebook Oficial

Música na Band Especial” apresenta show de Claudia Leitte neste domingo

A Band exibe neste domingo (14), às 13h, o Música na Band Especial, que traz um pocket show de Claudia Leitte inédito na TV. A apresentação, uma parceria da emissora com a produtora Macaco Gordo, será regada a canções conhecidas do público, como “Amor Perfeito”, “Bola de Sabão”, “Largadinho”, “Janeiro a Janeiro”, “Me Chama de Amor”, “Falando Sério”, “Exttravasa”, entre muitas outras.

Nascida em 1980 em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a cantora mudou-se com a família para Salvador nos primeiros dias de vida. A paixão pela música surgiu ainda na infância, mas foi na fase da adolescência que ela começou a se apresentar em bares e festivais em Feira de Santana. Ao longo da carreira, foi backing vocal e integrou os grupos Violeta e Macaco Prego.

Em 2000, a artista assinou seu primeiro contrato como vocalista do Nata do Samba. No ano seguinte, foi convidada para cantar na Companhia do Pagode, mas deixou o conjunto meses depois para lançar o Babado Novo, onde ficou por sete anos e ganhou notoriedade nacional. Em 2008, ela se despediu da banda para seguir carreira solo.

Ao longo da carreira, Claudia conquistou vários prêmios importantes, como os troféus Band Folia, Dodô e Osmar, VMB, Carnatal, entre outros, e entrou para o Guiness Book em 2010 por promover a maior reunião de pessoas se beijando simultaneamente. O feito foi alcançado durante o Axé Brasil 2009, em Belo Horizonte (MG), quando 8.372 casais se beijaram ao mesmo tempo ao som do hit “Beijar na Boca”. Antes disso, em 2005, ela já havia estreado no livro dos recordes por passar 12h cantando sem intervalo em cima de um trio elétrico.

Música na Band Especial vai ao ar neste domingo, às 13h, na tela da Band, com apresentação de Marcelo Café e Tatá, locutores da Band FM.