CNN revela como o sertanejo universitário se tornou um negócio milionário

Equipe do canal conversou com Fernando & Sorocaba, Gustavo Mioto e Felipe Araújo para entender o fenômeno da música sertaneja

No próximo domingo, dia 04/10, às 19h15, o programa “CNN Séries Originais”, comandado por Evaristo Costa, exibe o terceiro episódio da série especial: “Sertanejo: A Trilha do Brasil”.

Dividida em quatro episódios, a série apresenta a trajetória do gênero musical através de histórias contadas pelos principais nomes do ritmo que reúne milhões de fãs em todo o Brasil.

No episódio deste domingo, e equipe de reportagem da CNN conversou com os cantores Fernando & Sorocaba, Gustavo Mioto e Felipe Araújo para falar da evolução do ritmo e entender como o sertanejo universitário se transformou em um negócio milionário. Em uma viagem repleta de histórias, o episódio mostra, ainda, os segredos da fábrica de sucessos que é Goiás.

“Eu sou da vertente que a música tem que evoluir. A gente tem que respeitar as tradições, mas a música é cíclica”, diz Sorocaba.

Felipe Araújo revela o objetivo para atingir o maior número de pessoas. “Eu coloco situações e histórias que as pessoas irão se identificar, sempre falando de amor. De 95% a 98 % das minhas músicas falam de amor”, conta.

Percorrendo na linha do tempo, o episódio relembra os sucessos de outros artistas como João Bosco e Vinicius com “Chora me liga”, passando pelo “Meteoro” de Luan Santana, e o “Tchê Tchê Rere” de Gustavo Lima.

Fernando e Sorocaba, além de cantores e compositores, são empresários de destaque no mundo sertanejo. A música “Meteoro” é uma composição de Sorocaba que ganhou projeção internacional na voz de Luan Santana. Sobre o negócio milionário que a música sertaneja se transformou nos últimos anos, Fernando fala sobre o trabalho de lançar novos talentos no mercado. “Já lançamos vários artistas. A produção musical sempre foi muito forte na gente, tanto em mim quanto no Sorocaba. Esse negócio deu bastante certo no nosso escritório”, revela Fernando.

A equipe do programa “CNN Séries Originais” foi para Goiânia conversar com o cantor que revolucionou a sua carreira após o episódio mais difícil de sua vida. Felipe Araújo é irmão de Cristiano Araújo, que faleceu em acidente de carro em 2015, no auge da carreira. “Em todos os momentos que eu pego o violão, como eu estou fazendo agora, ou que eu subo em cima de um palco, eu sempre me recordo de tudo o que a gente viveu. Ele vai ser sempre tudo nas nossas memórias”, relembra Felipe.

Felipe Araújo é tão fã do ritmo que canta que o nome do seu cachorro é Mirosmar, verdadeiro nome de Zezé di Camargo.

Gustavo Mioto, de 23 anos, é filho do empresário sertanejo Marcos Mioto, um dos maiores contratantes de gênero musical do Brasil. Ele revela que demorou para reconhecer o talento do filho. “O Gustavo tinha a opção de não cantar. Cantar era o pior caminho para ele, que podia estudar em Harvard. Eu tinha certeza que ele ia se dar bem em qualquer coisa, mas eu tinha dúvida na música. Ele me falou ‘pai, eu não me vejo fazendo outra coisa’. Hoje peço desculpas, eu estava errado”, confidenciou.

O terceiro episódio da série “Sertanejo: A Trilha do Brasil” também apresenta quem são os compositores do ritmo e faz uma viagem até Goiás para conhecer como funciona a ‘fábrica’ de sucesso de cantores sertanejos.

Ricardo Frota/Asimp/CNN Brasil