Coletivo Espaço Nave de Londrina inaugura temporada de festas online com lives de artistas

Coletivo Espaço Nave, grupo de dez artistas e agentes culturais de Londrina, que vem movimentando o cenário artístico da cidade no último ano, lança neste sábado (08), a partir das 20h, o projeto: Alive na Nave: Abdusom. Neste projeto, produzirão lives de artistas autorais de Londrina e região, que serão transmitidas através de um link secreto, adquirido através da compra de ingresso virtual pela plataforma Sympla. Nesta primeira edição estarão presentes os artistas Pedro José (às 20h) de Londrina e a banda Cambaia (às 21h) de Maringá.

Impossibilitados de produzir eventos presenciais durante a pandemia, o coletivo tem buscado alternativas para continuar seus trabalhos de maneira segura. Com esse projeto, pretendem proporcionar um ambiente virtual que promova o encontro da comunidade, bem como, alimentar e divulgar as produções musicais da cidade e região. O intuito é transmitir os shows com a melhor qualidade possível, trazendo o clima de evento ao vivo para dentro dos lares.

O ABDUSOM é um projeto de Live Sessions produzido dentro do coletivo Espaço Nave que teve início em dezembro de 2019. Antes da pandemia, o público se inscrevia para assistir ao show de bandas e artistas, e durante o show eram produzidos os vídeos que posteriormente eram disponibilizados nas redes da Espaço Nave (YouTube e Instagram). Durante a pandemia, o evento seguirá adaptado para uma versão online, com equipe reduzida e com todos os devidos cuidados.

O Coletivo Espaço Nave é um grupo de artistas independentes, produtores e agentes culturais, que realizam eventos, shows, aulas de música, oficinas, material audiovisual, produção musical, produção fonográfica, entre outras atividades. O Coletivo, composto por dez pessoas, completou um ano de existência em julho de 2020, e já promoveu diversos eventos, recebendo e reunindo a comunidade artística dos mais variados estilos de Londrina e também outras regiões. O espaço fica localizado na rua Monte Castelo, 53.

Atualmente, o grupo se concentra na produção de material audiovisual, vídeo aulas, materiais para bandas, lives. Dentro do coletivo estão presentes também o estúdio Toqô, que realiza produções fonográficas e audiovisuais; produtora Fresta, que produz artistas londrinenses; e uma equipe de professores de música.

O coletivo é composto por Bruno Pacheco, Carolina Sanches, Gabriel Kruczeveski, Lara Moratto, João Gabriel Galvão, Maria Carolina Thomé, Mariana Franco, Lucas Oliveira, Pedro José e Suy Correa.

Pedro José

Pedro José passeia pela música pelo teatro e pela poesia. Desenvolve um trabalho como compositor e intérprete desde 2010, tendo lançado dois álbuns independentes: Notícias artesanais Poesias industriais (2011) e Sem Raiz (2015). Atualmente integra a banda Caburé Canela, o grupo Improvisório6, a Cia. Teatro de Garagem e o Coletivo Espaço Nave. Aqui, nesse projeto intitulado até agora de "canções de amor, de guerra e de ficção científica", apresenta algumas canções que farão parte de seu novo álbum, em processo de gestação junto com o estúdio Toqô, além de interpretar canções de outros tempos e autorias.

Banda Cambaia

Já, a banda Cambaia, formada em 2015, em Maringá (PR), conta com um álbum e três EP's gravados, totalizando mais de 25 composições próprias que trazem influências desde Synth-pop até a música erudita, Rap, Funk Carioca e outros gêneros contemporâneos, sempre sem medo de juntá-los todos para que surja uma coisa nova. Atualmente contam com três integrantes: Samuel Amaro (voz e beats), Danilo Pires Lucio (voz, guitarra e sintetizadores) e Ricardo Farias (vocalista).

Links do Coletivo:

Evento: https://www.facebook.com/events/4163651657010603

Ingresso virtual: https://www.sympla.com.br/alive-na-nave-abdusom__928669

Instagram : https://www.instagram.com/coletivo.espaconave/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQNRf1YyutgU0lCC1zwAtGg

Lucas Oliveira/Asimp