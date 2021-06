Com direito a muita música e comida típica, Wesley Safadão e convidados fazem o "Arraia do Safadão" neste sábado (19)

Alceu Valença, Juliette Freire, Israel e Rodolffo, Tirullipa e Taty Girl estão entre os convidados

Quem disse que 2021 não teria uma das maiores festas de São João do país? Enganou-se quem achou que Safadão e sua turma deixariam essa data passar sem nenhuma comemoração. No próximo sábado, a partir das 20 horas, direto de Campina Grande, na Paraíba, o forró vai rolar até o sol raiar.

Wesley Safadão convidou o ícone Alceu Valença, a dupla Israel e Rodolffo, a revelação do Nordeste - Taty Girl, o amigo inseparável Tirullipa e a campeã do BBB que conquistou o Brasil – Juliette Freire.

Hits do artista como “Passatempo”, “Ele é Ele, Eu sou Eu”, “Fala Mal de Mim”, “Não Valeu” e “Dois Lados” estão no repertório selecionado, que ainda contará com grandes sucessos do forró ainda mantidos em segredo.

“Vou realizar o sonho de cantar e ter ao meu lado Alceu Valença, um ídolo e ícone da nossa música nordestina, além de poder contar com convidados amigos e especiais. Agora vamos deixar no ar quais músicas cada um vai cantar né? Se contar tudo agora perde a graça.” – brinca Safadão

Liderando as plataformas de streaming com músicas no top 5 das mais ouvidas, e figura marcante na mídia, Wesley Safadão promete uma noite junina com tudo o que um São João tem direito.

“Vai ser pauuuu essa Arraia do Safadão. E eu já vou logo avisando, não tem hora para acabar, aconselho arrastar o sofá que a festa vai ser boa!”

E para essa apresentação, o líder dos hits no Brasil vai contar com parcerias de peso. O Shoptime, que é referência em produtos para a casa, estará presente em mais uma live do Safadão. Também participam da festa as marcas Skol, Pitú, Santa Helena, Sollaris, Eno, Estação Cap, e outros parceiros.

Heloísa Garcia/Asimp