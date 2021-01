Com foco na Música Espiritual, cantor Christian Moraes lança a Produtora GBR Show

O cantor e empresário Christian Moraes, fundador do Grupo Bluray, inicia 2021 com mais um projeto na área musical, a Produtora GBR Show, focada na Música Espiritual.

Reunindo vários artistas do segmento Espiritual, a GBR Show traz a proposta de unificar cantores e fãs católicos, evangélicos e outros através da Música, independentemente da religião.

Agora no mês de Janeiro foi lançado o Canal GBR Show no YouTube, o qual contém vídeos novos todas às quartas-feiras e sábados às 20h, iniciando com duetos e clips do próprio artista, interpretando covers de músicas já consagradas, bem como músicas autorais.

Quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto, acesse os sites abaixo:

www.gbrshow.com.br

www.christianmoraes.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=LRsLlUsnIZs&ab_channel=GBRSHOW