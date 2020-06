Com repertório especial, Belo fará live com tema junino no próximo dia 20

"Arraiá do Belo" será transmitido ás 15h no YouTube

Depois do sucesso da primeira transmissão online, feita no dia do seu aniversário, Belo anunciou o primeiro “Arraiá do Belo”. O show online acontece no próximo dia 20 de junho, pelo YouTube.

Marcada para as 15h, a apresentação traz no repertório, além dos hits já conhecidos pelo público, o cantor está preparando músicas especiais e algumas surpresas para seus telespectadores.

“Vai ser bom demais, aqui em casa a gente ama uma festa junina, estamos preparando um repertório especial para fazer a galera dançar em casa junto com a gente. ”

De cárdapio fitness preparado pela esposa Gracyanne à convidados caracterizados, Belo adianta que a família toda, em isolamento com ele desde o início da pandemia, vai entrar na dança.

“A Gracyanne ama comida de festa junina, paçoca, principalmente, e ela não vai ficar sem comer não, ela vai preparar alguns pratos típicos fitness deliciosos. E nosso arraiá vai ser bem animado, com muitas surpresas. ”

Ainda sem previsão para o retorno dos shows por conta da COVID 19, os artistas se viram obrigados a reinventar a forma de levar música ao seu público e começaram a exibir lives no YouTube, que têm sido grande sucesso.

“Eu não era muito ligado em redes sociais, confesso, mas estou gostando de estar presente e mais próximo aos meus fãs. Nosso meio artístico será um dos últimos a ser liberado, fazer live foi uma das formas que encontramos de continuar levando música e entretenimento ao nosso público, e ainda fazer o bem arrecadando doações aos mais necessitados.” – finaliza Belo.