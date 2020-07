Com videoclipe gravado em isolamento, Francinne lança "Sintonia"

Novo single tem fortes influências da música pop dos anos 2000

Enlouquecidos pelas festinhas de garagem, 'baladinhas' nos aniversários de 15 anos e época em que CDs eram colecionados, os anos 2000 se tornaram inesquecíveis, e a música pop tomou seu espaço de liderança, com vídeoclipes, premiações, shows e coreografias de sucesso que marcaram uma geração inteira de fãs.

Neste clima nostálgico e inspirada nesse período, a cantora Francinne lança seu novo single "Sintonia, em paralelo com o videoclipe. A princesinha do pop, não poupou esforços neste período de quarentena, devido ao novo corona vírus, para gravar seu clipe, respeitando as ordens da OMS (Organização Mundial da Saúde).

"Sintonia é o marco de uma nova etapa em minha carreira e significa, pra mim, uma aproximação ainda maior com as referências pop que tanto amo e cresci ouvindo. Neste novo momento, me sinto sim mais nostálgica, e decidi falar cantando sobre sentimentos" - Declara Francinne

Letra de Arthur Marques, DJ Thai, Jenni Mosello, Lary, Paulo Castagnoli, Amanda Coronha e Drum , o clipe de "Sintonia", dirigido por Felipe Garcia, foi inspirado em algumas cenas de 'My Prerogative' de Britney Spears, 'If You Had My Love' da Jennifer Lopez e do filme Crossroads. Nele é possível ver o lado romântico sensual da cantora frente as câmeras. A sinfonia envolvente embalam a declaração de uma mulher apaixonada, provando que juntos, possuem a sintonia perfeita.

Para este ano, Francinne traz um trabalho musical mais maduro, mesclando o Pop com ritmos brasileiros, sem deixar de lado suas influências latinas. Com canções autorais, Francinne trabalha ao lado de um time de peso, e faz apresentações dignas de Las Vegas, garantindo assim sua marca artística no cenário Pop mundial.

Sobre Francinne

Hoje uma cantora de sucesso, Francinne começou sua carreira artística como cover oficial de Britney Spears em 2011. Três anos depois, a cantora conheceu o produtor Mister Jam e começou a trabalhar com ele em sua música, lançando em 2015 a música “I’m Alive”.

Em 2018, Francinne lançou seu primeiro EP, “La Rubia”. Também naquele ano, ela gravou sua parceria com Wanessa Camargo, a música “Tum Tum”, considerada o maior single de sua carreira.

Thacio Sergio/Asimp