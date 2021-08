Com voz atemporal, Bebé apresenta seu homônimo álbum de estreia

Produzido por Sérgio Machado Plim, o projeto conta com as participações especiais de Ana Frango Elétrico, Fabriccio, Vitor Milagres e Lello Bezerra

Após 8 anos dedicados à sua carreira musical, Bebé apresenta em todas as plataformas digitais seu primeiro e homônimo álbum. Produzido por Sérgio Machado, projeto traz à tona um som com elementos eletrônicos e estética minimalista, passando pelo indie pop, house, hip hop, trap e industrial.

Neste trabalho, a cantora e compositora de 17 anos se questiona sobre as realidades existentes em sua jornada de amadurecimento e autoconhecimento na adolescência, destacando temas como a incerteza do futuro, auto sabotagem, ansiedade e insegurança. Se fortalecendo por meio da introspecção, tenta entender a si mesma e a sociedade em sua volta.

Somando nas participações especiais, Ana Frango Elétrico, Fabriccio, Vitor Milagres e Lello Bezerra. Disco, lançado pelo selo Bastet em parceria com a Ori Records, vem sendo gestado desde 2019 e registra muito do fazer artístico durante a pandemia: Bebé Salvego e Bruno Rocha (diretor do videoclipe Saltos de Realidade) remotamente se aproximaram trazendo ideias, letras e melodias. O irmão de Bebé, Felipe Salvego, pôde presencialmente participar desses movimentos.

"A reflexão desses processos me traz a importância de ter um ambiente como o Selo Bastet, no qual eu fui acolhida para me investigar e reforçar minha identidade sonora e visual. Durante esse período de produção remota, depois de uns meses foi necessário reencontrar Serginho, com todas medidas de segurança, para ele contribuir com sua ciência musical ao som, sugerindo uma identidade pop, me desafiando e propondo. Esse contato me instiga a desenvolver muitos caminhos até hoje. É incrível pra mim ouvir e sentir essa história registrada".

Assista ao videoclipe de 'Saltos de Realidade', primeiro single do disco: https://youtu.be/xxC0TacuE-0

BEBÉ:

Nascida em uma família de músicos e artistas, Bebé (17 anos) vem se destacando precocemente no cenário nacional pelo timbre de voz diferenciado. Sua voz é comparada às divas do Jazz, como Billie Holiday e Sarah Vaughan, desde que chamou a atenção de Jô Soares, em 2015, e o apresentador não escondeu seu encanto pelo talento da artista ao entrevistá-la em seu "Programa do Jô" naquele mesmo ano.

Em 2016, sua paixão pelas das grandes divas do Jazz levou-a a interpretar canções de Billie Holiday, a convite do maestro Jamil Maluf, acompanhada da Orquestra Sinfônica de Piracicaba e a participar do The Voice Kids Brasil (Rede Globo), onde foi aplaudida de pé pelos técnicos e recebeu elogios de Ivete Sangalo que disse: “Bebé Salvego tem vozes de muitos anos”.

Se apresentou em 2019 no Bourbon Festival Paraty, na Sala São Paulo com a Brasil Jazz Sinfônica, pela qual foi eleita revelação de novos talentos e, ainda com a Brasil Jazz Sinfônica em 2020, participou do show em homenagem às mulheres (Especial 8 de março) ao lado de Roberta Sá, Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Luiza Possi, Ana e Vitória, Elba Ramalho e outras grandes artistas.

Ouça aqui: https://youtu.be/fFgLFQGVY1c

Surabhi Dasa/Asimp