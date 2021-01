Combatendo a fome e garantindo um Natal digno, a LBV entregou mais de 56 toneladas em doações no Paraná

Durante o meses de novembro edezembro, a LBV realizou a campanha Natal Permanente da LBV – Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que foi a conclusão do atendimento realizado durante todo o ano de 2020. Só no estado do Paraná foram beneficiadas quase 2 mil famílias atendidas ao longo do ano pela Instituição e também as assistidas por organizações parceiras.

Cada família recebeu uma cesta com alimentos não perecíveis com mais de 20kg e um kit de limpeza para que continuem se prevenindo do novo coronavírus.

As entregas no estado aconteceram nas cidades de Araucária, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu,Ivaiporã, Londrina, Maringá, Palmital, Piraquara, Ponta Grosa, Sarandi e São José dos Pinhais. Durante as entregas foram seguidas todas as recomendações das autoridades de saúde, como manter o distanciamento necessário, o uso de máscara, luvas, álcool em gel 70% e a higienização das embalagens.

A LBV não mediu esforços para amparar essas famílias que enfrentaram um ano tão desafiador e que ainda sofrem com à fome. O nosso muito obrigado aos colaboradores e voluntários que ajudaram a levar a esperança para milhares de pessoas em todo o país.

No Brasil foram entregues mais de 50 mil cestas de alimentos e 50 mil kits de limpeza. A pandemia ainda continua, mas com a Solidariedade e a união de todos vamos vencer mais esse desafio coletivo.

Ação solidária

Confira todas as ações realizadas pela LBV no endereço @LBVBrasil no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Acesse www.lbv.orge continue colaborando com a Legião da Boa Vontade.

Asimp/LBV