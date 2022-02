Começa 10ª edição da campanha de arrecadação de lacres de alumínio da Unimed Londrina

Mais de 50 mil pessoas já foram atendidas pela iniciativa, que compra e doa cadeiras de rodas com o valor da venda de lacres de alumínio arrecadados pela comunidade

Mais de 13 toneladas de lacres de alumínio e 176 cadeiras de rodas. Estes são os números contabilizados pela campanha Eu Ajudo na Lata, da Unimed Londrina, ao longo de nove anos. A iniciativatraz uma ação ambiental e social em um único projeto e mobiliza pessoas de toda a comunidade na coleta de lacres.

Os lacres de alumínio são arrecadados por escolas, empresas, clientes, pessoas comuns e entregues nos pontos de atendimento da Unimed Londrina. O material é comercializado e a renda, obtida com a venda é investida na compra de cadeiras de rodas, que tem como destino instituições beneficentes de Londrina e região.A partir da sexta edição da campanha, a Unimed Londrina se comprometeu a doar uma cadeira a cada cinco unidades adquiridas pelo projeto, neste período, 24 cadeiras foram doadas pela cooperativa e 152 conseguidas através da ação da comunidade.

A gerente de Sustentabilidade, Fabianne Piojetti, explica que esses equipamentosbeneficiaram quase 50 mil pessoas atendidas por 62 instituições de Londrina e outros sete municípios da região: Assaí, Cambé, Alvorada do Sul, Porecatu, Ibiporã, Tamarana e Arapongas. Pela iniciativa, a Unimed Londrina recebeu, em 2012, um prêmio nacional do Sistema Unimed Brasil, em reconhecimento aos benefícios da campanha para a comunidade.

Inscrições de instituições

Até o dia 27 de fevereiro de 2022, estão abertas as inscrições do processo de seleção para entidades se habilitarem a participar como beneficiárias da campanha. Para saber mais detalhes sobre os critérios de participação e fazer a inscrição de uma instituição, acesse o link: https://www.unimedlondrina.com.br/downloads/cliente/politica-participacao-condicao-de-beneficiada-campanha-eu-ajudo-na-lata-2022.pdf

Assim como nas edições anteriores, a distribuição das cadeiras de rodas entre as instituições selecionadas será definida pela comunidade, por meio de uma enquete realizada a partir do mês de agosto no site da Unimed Londrina.

Arrecadação de lacres

A arrecadação de lacres de alumínio já começou e prossegue até o dia 31 de agosto de 2022. Todos podem ajudar coletando os lacres de latas de alumínio e entregando o material em um dos seguintes postos de arrecadação da Unimed Londrina: Sede Administrativa (Av. Ayrton Senna, 1.065), Clínica Multiprofissional e Clínica de Oncologia e Aplicação de Medicamentos (Av. Ayrton Senna, 555), Unimed Saúde (Av. Santos Dumont, 860), Clínica de Vacinas (R. Souza Naves, 999) e escritórios regionais de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Arapongas e Assaí.Por conta da pandemia, o Pronto Atendimento não está recebendo lacres de alumínio no momento.