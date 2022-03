Começa a campanha Páscoa Solidária do Núcleo Jovem de Londrina

O Núcleo Jovem da OAB-Londrina já deu início à campanha Páscoa Solidária 2022, com o tema “A época mais gostosa do ano está chegando e a solidariedade pede bis!” A solicitação é de doação de caixas de chocolate tipo bis, que podem ser entregues até dia 8 de abril na sede da OAB-Londrina (Rua Parigot de Souza, 311) ou diretamente aos integrantes do Núcleo.

A campanha foi lançada no último dia 8 e já com muito sucesso. ”No lançamento batemos a meta inicial de arrecadar 170 caixas, que serão doadas para duas instituições - o Centro de Educação infantil ANA PROVELLER, uma instituição filantrópica que atende à população carente no Jardim Paraíso em Londrina; e o Projeto Amigas de São Jorge, grupo criado por mulheres para atendimento a uma população desassistida, carente de recursos e situação de extrema vulnerabilidade nas comunidades São Jorge, Aparecidinha e Novo Horizonte, na Zona Norte de Londrina”, informa o coordenador do Núcleo Guilherme Augusto Vitorazzo.

A arrecadação continua e conforme chegarem as doações, elas serão destinadas a outras instituições com as quais o Núcleo Jovem mantém parceria. “Tentaremos alcançar os quatro cantos de Londrina, para que possamos atender o máximo de crianças possível”, almeja Vitorazzo.

Benê Bianchi/Asimp