Compromisso de Amor: Padre Reginaldo Manzotti prepara mais uma edição da live solidária para arrecadar alimentos

O objetivo do sacerdote é ajudar milhares de famílias que estão em vulnerabilidade social

Com o avanço da vacinação, o Brasil vem controlando a Covid-19. Em contrapartida, os números relacionados a pobreza e a fome no país não param de crescer. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 55,2% dos lares brasileiros vivem um cenário de insegurança alimentar – um aumento de 54% em relação a 2018. Ou seja, 116,8 milhões de brasileiros não tem acesso pleno e permanente a comida.

Diante deste cenário, o Padre Reginaldo Manzotti vai realizar mais uma live solidária: ‘Live Manzotti: Compromisso de amor’. O intuito é arrecadar alimentos para serem distribuídos para as famílias que estão sofrendo com a fome. A transmissão acontece no dia 8 de abril, a partir das 19h, com transmissão no seu Canal do YouTube.

No ano passado, a live arrecadou mais de 255 toneladas de alimentos em 4 horas, garantindo a alimentação de, pelo menos, 120 mil pessoas. O resultado superou as expectativas do sacerdote, que tinha como objetivo arrecadar pelo menos 100 toneladas para distribuir entre as diversas famílias e instituições. Desde 2020, Padre Manzotti já arrecadou mais de 720 toneladas de alimentos em suas lives solidárias.

Sobre o Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem mais de 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 3 milhões de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 705 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

Carina Basso/Asimp