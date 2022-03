Concurso Miss Paraná será neste final de semana em Maringá

Estou enviando fotos dessas lindezas que vão participar do Concurso Miss Paraná, na cidade de Maringá, neste sábado, dia 19 de março, as 20 horas e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da BMW Eventos, organizadora desse tradicional concurso. Dia 18 já inicia o confinamento.

Nome: Heloisa Bornal

Título: Miss Londrina 2021

Idade: 21 anos

Mentora: Glacimeire Cardoso

Coordenadora: Mayara Beraldo

Ela gosta de praticar atividades físicas e desfilar.

Na foto de Miguel Rodrigues.

Local: Espaço Villa Rica

Nome: Julia Santos

Título: Miss Teenager Cambé 2020

Idade: 18 anos

Mentora e coordenadora: Glacimeire Cardoso

Esta iniciando a faculdade de Direito

Mãe: Juvelina Paranhos Da Silva Diniz

Pai: Marivaldo Ferreira dos Santos

Ela gosta de praticar atividades físicas.

Na foto de Gil Paschuetto, Julia veste, Velluce acessórios Berenice Mantovani

Nome: Isabela Schlommer

Título: Miss Teenager Londrina 2020

Idade: 19 anos

Mentora e coordenadora; Glacimeire Cardoso

Estudante de Odontologia

Mãe: Jaqueline Okner Schlommer

Pai: Ricardo Schlomner

Nome: Isadora De Miranda

Título: Miss Cambé 2021

Idade: 20 anos

Mentora e coordenadora: Glacimeire Cardoso

Pretende ser médica

Mãe: Elsie De Miranda Ricci

Pai: Flávio Henrique Ricci

Ela ama ler e praticar exercícios físicos.

Na foto de Miguel Rodrigues ela veste

Costume Z, maquiagem Gi Tereza

Local: Eletrotrafo