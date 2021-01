Conheça Grazie One a funkeira cria da favela chumbada, que enxergou na música sua vitória

.

A história de Grazie One é bem parecida com de muitos brasileiros que vem de família simples e que batalha acreditando em seus sonhos. Nascida na favela da Chumbada e criada pela avó foi desse jeito que Grazie One foi criada. O talento artístico começou a aparecer aos 12 anos de idade quando a gata começou a escrever poesias, letras musicais e declamar suas composições. Tendo como referência em An Marie e Ludimillah, Grazie afirma ter um estilo único do trap ao funk. No meio da pandemia a musa cantora vem lançando 2 singles já disponíveis nas principais plataformas digitais são elas “marrenta” e Nike, “Gucci e Prada”. Agora aos 33 anos de idade sua carreira ganha forma e força, sendo sem dúvidas uma das promessas para o ano de 2021. “O propósito do nosso projeto é levar nossa filosofia e o estilo autêntico que tenho para os 4 cantos do Brasil, para isso devo organizar uma série de apresentações assim que passar a pandemia”.

Quem vê Grazie cantando suas letras com conteúdos sensuais e grifes e marcas o que define bastante o estilo do funk não imagina que a beldade é proveniente de uma comunidade, linda, loira e poderosa ela vai sem dúvidas alcançar seu espaço na cena musical.

https://youtu.be/LMDe7wgVU4o

https://youtu.be/AYMJjuGlRs8