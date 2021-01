Conheça Haroun Abud o ator mirim que vive Pildas na novela “Gênesis”

Ator que viveu André em "Espelho da Vida" vai debutar em trama bíblica

Aos 9 anos, o ator mirim Haroun Abud encara mais um desafio em sua carreira, ele viverá o Pildas, sobrinho de Abraão (Zé Carlos Machado) e um dos sete filhos de Naor (Jorge Pontual) e Milca (Tatyane Goulart) na fase “Jornada de Abraão” em Gênesis, a nova novela da Record TV, que estreia hoje, dia 19 de janeiro. Inspirada no primeiro livro bíblico, tratando da criação da humanidade, Gênesis foi escrita por Emílio Boechat e tem direção de Edgard Miranda.

De descendência libanesa, Haroun faz aula de violino, musicalização e interpretação. Em 2018, fez curso de TV com Ricardo Conti e Teatro no Cedarco em Copacabana, no Rio de Janeiro, com Vera Freitas. No mesmo ano, atuou na peça “As Aventuras de Tom Sawyer”.

Apesar de pouco tempo na carreira de ator, Haroun sempre obteve êxito no meio artístico, participando de peças na escola e logo depois, em espetáculos teatrais como "Diário de um banana”, além de participar da atual novela da Record TV, também deu vida aos 7 anos a André, filho de Júlia Castelo e Danilo na novela da Rede Globo “Espelho da Vida”.

A mãe do jovem ator, Tathiana Barreto, contou como foi conviver com grandes atores brasileiros como Othon Bastos e Rafael Cardoso. “O Haroun sempre os via como pessoas comuns. Uma vez no Projac, ele encontrou a Lilia Cabral nos bastidores da novela que ela atuava e assim que ela apareceu, ele soltou logo um 'Oi' e foi correspondido, então foi uma experiência incrível, ele sempre recebeu muita atenção de todos eles!” - relata com orgulho.

O menino que fez a sua estreia na TV em 2018, é sinônimo de carisma por onde passa, seja no set de gravação ou na escola em que estuda. Ele comentou em suas redes sociais a grande oportunidade de ter participado do folhetim bíblico da Record TV, destacando a equipe da novela como pessoas legais de trabalhar e a oportunidade de crescer como ator, almejando novos projetos e sendo grato a projetos anteriores que foram oferecidos a eles.

"A novela vai ser uma superprodução e deve ficar para a história da teledramaturgia! Foi muito divertido gravar a novela... Já estou com saudade de todos!", finaliza.